Deutschland zerlegt zum Abschluss der Nations League die Niederlande mit 5:0. Die internationale Presse verneigt sich vor dem DFB-Team, während in den Niederlanden das Urteil über die eigene Mannschaft vernichtend ausfällt.

Mit einem beeindruckenden 5:0 zerlegte Deutschland die Niederlande am letzten Spieltag der Nations-League Gruppenphase und machte den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Besonders die deutsche Offensive um Florian Wirtz und Brajan Gruda verzauberte die Fans im Berliner Olympiastadion.

Die Gala des DFB-Teams sorgte auch international für Aufsehen. Vor allem in der Heimat des Gegners fiel das Urteil vernichtend aus. Anderweitig überwog das Lob für die Mannschaft von Jürgen Klopp, der den „Rock ’n‘ Roll“ zurück nach Deutschland gebracht hat.

Jürgen Klopp und Deutschland zerlegten die Niederlande Jürgen Klopp und Deutschland zerlegten die Niederlande © IMAGO/HMB-Media International

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen:

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Niederlande in Deutschland abgeschlachtet. Drei Tage nach ihrer Glanzleistung gegen Griechenland sind die Niederlande hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. In Berlin wurde die Mannschaft von Xavi Hernández von Deutschland mit 0:5 gedemütigt – für Oranje ist es die höchste Niederlage seit 1959. Es wäre vielleicht etwas zu einfach, alles auf das Fehlen von Frenkie de Jong zu schieben, doch fest steht: Er wurde im Spielaufbau schmerzlich vermisst – und ohne ihn zeigten die Niederlande eine desolate Leistung.“

AD: „Ein brutales Erwachen für die niederländische Nationalmannschaft: Nach einem deutlichen Sieg gegen Griechenland folgte eine Demütigung in Deutschland. Nach der Euphorie der vergangenen Tage erlebte die niederländische Mannschaft am Montagabend ein brutales Erwachen. Gegen eine deutlich hungrigere und haushoch überlegene deutsche Elf in Berlin kassierte sie eine absolut verdiente 0:5-Niederlage – ein regelrechtes Debakel.“

NOS: „Die niederländische Nationalmannschaft wird von Deutschland gedemütigt.“

Sportnieuws.nl: „Die Niederlande kassieren eine gnadenlose Niederlage gegen Deutschland und lassen den Gruppensieg aus den Händen gleiten.“

ENGLAND

The Guardian: „Es war ein großartiger Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin vernichtend geschlagen wurde.“

SPANIEN

Marca: „Deutschland ist einschüchternd – und könnte ein Gegner für Spanien werden. Jürgen Klopp brachte den Rock ’n‘ Roll zurück nach Deutschland.“

As: „Klopp demütigt Xavi. Klopps Deutschland zerstört Xavis Niederlande und qualifiziert sich als Gruppensieger für das Viertelfinale.“

DEINE MEINUNG

FRANKREICH

L’Équipe: „Jürgen Klopp hat seine erste Mission erfüllt.“

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Deutschlands ‚Klopp-Maschine‘: Fünf Tore gegen die Niederlande, Klopps Arbeit trägt erste Früchte. Die zuletzt stark kritisierte deutsche Mannschaft überrollt die Niederlande und sichert sich eindrucksvoll die Tabellenführung in Gruppe 2 der Liga A.“

Tuttosport: „Überragende deutsche Mannschaft, 5:0-Kantersieg gegen die Niederlande! Klopp zieht als Gruppensieger ins Viertelfinale ein.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: „Starke Deutsche demütigen die Niederlande. Die DFB-Elf zeigte im Berliner Olympiastadion von Beginn an, dass man nicht gewillt war, mit einer Niederlage das Viertelfinale zu verpassen.“

SCHWEIZ

Blick: „Klopp-Party in Berlin: Deutschland fegt Holland gleich mit 5:0 vom Platz und sichert sich damit das Viertelfinalticket in der Nations League.“

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