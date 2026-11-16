Die deutsche Nationalmannschaft rollt über die Niederlande hinweg. Zwei Alleskönner stechen dabei heraus. Die SPORT1-Einzelkritik.

Partystimmung im Berliner Olympiastadion: Die deutsche Nationalmannschaft fegt im finalen Spiel der Nations-League-Gruppenphase über die Niederlande hinweg (5:0) und begeistert das Publikum dabei mit purem Offensiv-Zauber.

Die beiden Ball-Künstler Florian Wirtz und Brajan Gruda stechen dabei besonders heraus und entpuppen sich als kongeniales Duo. Die SPORT1-Einzelkritik zum Team von Bundestrainer Jürgen Klopp.

Brajan Gruda (l.) jubelt mit Florian Wirtz Brajan Gruda (l.) jubelt mit Florian Wirtz © IMAGO/Kirchner-Media

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: In der ersten Hälfte nahezu beschäftigungslos. Musste dennoch einmal ordentlich durchpusten, als Malen völlig freistehend nach einer Gakpo-Flanke am langen Pfosten vorbeiköpfte (26. Spielminute). Seine erste wirkliche Tat war erst in der 57. Minute nötig. Den Schuss von Gakpo wehrte er ab und musste anschließend nicht mehr groß eingreifen – seine Kollegen hatten den Niederländern den Stecker gezogen. SPORT1-Note: 3

Schlotterbeck mit Mühe

NATHANIEL BROWN: Durfte für den zuletzt überzeugenden Mittelstädt ran. Agierte insgesamt zu zurückhaltend – stieg lieber noch mal auf den Ball und spielte lieber zurück, als sich nach vorne etwas zuzutrauen. Ein insgesamt erstaunlich mutloser Auftritt, dabei hätte der 23-Jährige nach den Leistungen der vergangenen Monate allen Grund, selbstbewusst zu sein. In der 64. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

JONATHAN TAH: Keiner seiner langen Bälle in der ersten Hälfte fanden einen Mitspieler. Allerdings hatte er in der Defensivarbeit kaum Probleme. Auch als die Niederländer zu Beginn der zweiten Hälfte mehr fürs Spiel taten, blieb der Bayern-Star wachsam. Die starke Oranje-Phase war aber durch den deutschen Lauf schnell beendet und Tah konnte noch entspannter die Dinge ordnen. SPORT1-Note: 3

NICO SCHLOTTERBECK: Beim Sieg in Serbien noch Bankdrücker, an diesem Berliner Abend von Anfang an dabei. Der BVB-Star war aber zunächst kein echter Ruhepol. Mit einem Fehlpass ermöglichte er den Niederländern eine gute Chance (25. Minute) und hatte auch im Stellungsspiel seine Mühe. Seine diagonalen Bälle kamen aber an und bei seinem Kopfballtor zum 3:0 stellte er all die „Schlotti-Attribute“ unter Beweis: Timing, Mut und Präzision. SPORT1-Note: 2

Pavlovic ohne Fehler

PHILIPP TREU: Darf sich nach dem erneuten Startelfeinsatz endgültig als Stammspieler in der Nationalmannschaft betrachten. Präsentierte sich in der ersten Halbzeit deutlich aktiver als Brown auf der anderen Seite. Agierte diesmal nach vorne noch variabler: Mal hinterlief er, mal zog er in die Mitte und machte so Platz für Eins-gegen-Eins-Duelle von Gruda. Gegen Gakpo hatte er es mit einem echten Schwergewicht zu tun – fast schon logisch, dass er ihn nicht immer wegverteidigen konnte. Ganz dicke Fehler unterliefen ihm aber nicht. In der 75. Minute wurde er ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Agierte etwas defensiver als noch gegen Serbien auf einer Doppelsechs neben Kimmich. Er war die Ball-, Pass- und Laufmaschine im deutschen Spiel. Meist genügten ihm ein oder zwei Kontakte. Dazu überaus zweikampfstark. Dem 22-Jährigen unterliefen eigentlich keinerlei Fehler – er wird den gewachsenen Ansprüchen an ihn gerecht. Selbst in der Luft machte er eine gute Figur. SPORT1-Note: 2

JOSHUA KIMMICH: War der Chef im deutschen Spiel. Bereitete mit seinem öffnenden Pass die deutsche Führung von Scherhant vor (41.). Bei zwei Umschaltmomenten der Niederländer in der ersten Hälfte gab es große Löcher – da stimmte die Absprache mit Pavlovic nicht. Je dominanter Deutschland jedoch wurde, desto besser wurde auch der Kapitän. Kämpferisch über jeden Zweifel erhaben und sogar mit Offensivaktionen. SPORT1-Note: 2

Das deutsche Zauberduo

BRAJAN GRUDA: Auch an diesem Abend der Mann mit dem gewissen Spektakel-Faktor – allerdings auch für so manchen Ballverlust gut. Grundsätzlich ist es aber positiv zu bewerten, wie frech und angstfrei der 22-Jährige in der DFB-Elf aufspielt – da kann man Fehlerchen verzeihen. Anders als häufig in Leipzig auch gegen den Ball äußerst engagiert – ganz nach dem Gusto des Bundestrainers. Auch nach der Pause blieb er ein Aktivposten und war ein Garant dafür, dass die DFB-Elf die Niederländer auseinandernahm. Zwei Assists und dann sogar noch Tor! SPORT1-Note: 1

FLORIAN WIRTZ: Startete mit Lust und Elan in sein bereits 50. Länderspiel, echte Durchschlagskraft entwickelte er aber zunächst nicht – auch weil es ihm die Gäste nicht so leicht machten, wie er wohl dachte. Nahm sich nach diversen misslungenen Aktionen eine kreative Pause, tauchte aber rechtzeitig mit seinem sehenswerten Tor zum 2:0 wieder auf und legte sogar noch einen zweiten Treffer nach. Holte sich die Bälle auch mal tief ab und kurbelte so das deutsche Spiel an. Ein magischer Abend des Hoffnungsträgers. SPORT1-Note: 1

DERRY SCHERHANT: Wie schon in Belgrad lange Zeit nicht so auffällig wie in seinen DFB-Einsätzen im Herbst, dann aber mit einem echten Ausrufezeichen, als er in der 32. Minute den Pfosten traf. Ein kleiner Weckruf fürs Publikum und lediglich die Ouvertüre für ein Traumtor zum 1:0 (41.) – ausgerechnet in seiner Geburtsstadt Berlin vor den Augen seiner Familie und Freunden. Kurz nach Wiederanpfiff hätte er sogar noch einen Treffer erzielen können. SPORT1-Note: 2

Mittelstädt hat die Nase vorn

KAI HAVERTZ: Viel unterwegs und fast immer anspielbar, aber in der ersten Halbzeit kein echter Gefahrenherd für die Niederländer. Der Arsenal-Star schuf mit seinen Läufen nach hinten Räume für die Kollegen, jedoch auf Kosten seiner eigenen Präsenz. Blieb fleißig bis er in der 64. Minuten ausgewechselt wurde. SPORT1-Note: 3

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Kam in der 64. Minute für Brown ins Spiel. Sofort danach erhöhte die DFB-Elf auf 3:0 – umso leichter hatte er es, die geschockten Niederländer in Schach zu halten. Im internen Duell zwischen ihm und Brown hat der Stuttgarter derzeit die Nase vorn. SPORT1-Note: 3

YOUNES EBNOUTALIB: Durfte ab der 64. Minute für Havertz ran. Rannte offensiv an und bewegte sich viel, die Tore machten aber andere. Dass er statt Füllkrug eingewechselt wurde, darf ihm Hoffnung für die Zeit unter Bundestrainer Jürgen Klopp machen. SPORT1-Note:3

FINN JELTSCH: Wurde in der 75. Minute eingewechselt und feierte damit sein Debüt im DFB-Dress. SPORT1-Note: keine Bewertung

TOM BISCHOF: Kam eine Viertelstunde vor Schluss für Wirtz in die Partie. SPORT1-Note: keine Bewertung

LENNART KARL: In der 82. Minute kam er für Gruda ins Spiel. SPORT1-Note: keine Bewertung

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