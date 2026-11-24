Borussia Dortmund fordert im Champions-League-Spiel beim FC Arsenal einen Handelfmeter, aber die Pfeife des Schiedsrichters bleibt stumm. Auch der VAR meldet sich nicht, ein Ex-Schiedsrichter wundert sich.

Nico Schlotterbeck riss sofort die Arme nach oben und reklamierte gestenreich ein Handspiel. Aber die Proteste versandeten.

Was war passiert? Kurz nach der Pause im Champions-League-Kracher des BVB beim FC Arsenal bekam Gunners-Stürmer Viktor Gyökeres nach einer Dortmunder Ecke im eigenen Strafraum den Ball an den Arm (51.). Aber die Pfeife von Schiedsrichter Maurizio Mariani blieb stumm.

Nico Schlotterbeck forderte vergeblich einen Elfmeter Nico Schlotterbeck forderte vergeblich einen Elfmeter © IMAGO/Kirchner-Media

Schiri-Experte Ittrich: „Für mich ein klares Handspiel“

Sehr zum Unverständnis von Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich. „Das ist für mich ein klares Handspiel“, sagte Ittrich bei Prime Video. „Der Ball ist lange unterwegs und er geht vornehmlich mit dem Ellenbogen und dem Arm zum Ball und er spielt damit auch den Ball. Für mich ist das ein Handspiel und Strafstoß.“

Auch der Videoassistent schaltete sich nicht ein, die Partie lief nach der strittigen Situation aber auch einige Zeit ohne Unterbrechung weiter.

„Es ist häufig so, dass du als Schiedsrichter auch während des Spiels unterbrechen kannst. Einige warten immer darauf, dass der Ball im Aus ist. Das ist nötig, wenn es klar ist. Aber wahrscheinlich hat der Videoassistent – aus welchen Gründen auch immer – gesagt, das ist für mich nicht klar falsch, was ich allerdings komplett anders sehe“, sagte Ittrich.

DEINE MEINUNG

Auf der Insel wurde die Situation ähnlich bewertet. „In der Premier League würde das niemals als Tor gewertet werden; in der Champions League ist das normalerweise der Fall. Aber der VAR wollte davon nichts wissen“, schrieb der Guardian.

Kurz nach dem Elfer-Wirbel glich Maximilian Beier (55.) für Dortmund aus. Gyökeres (10.) hatte Arsenal in der Anfangsphase in Führung gebracht.