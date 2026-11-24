RB Leipzig hat gegen den RC Lens nach einem Traumstart mehr Mühe als erwartet. Für den erhofften Einzug in die Playoffs ist der Sieg dennoch enorm wichtig.

RB Leipzig hat sich im Rennen um das Weiterkommen in der Champions League mit einem hart erkämpften Pflichtsieg zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis gewann am Dienstagabend gegen den RC Lens mit 3:1 (2:0) und bejubelte trotz eines Leistungseinbruchs nach der Pause den zweiten Erfolg der laufenden Königsklassen-Saison.

Die Franzosen mussten drei Wochen nach dem 1:9-Debakel gegen Como einen weiteren Rückschlag einstecken. Kapitän David Raum (6.) und Flügelspieler Antonio Nusa (9., 90.+4) brachten Leipzig per Doppelschlag früh auf die Siegerstraße. Matthieu Udol (59.) verkürzte für Lens.

RB Leipzig darf gegen Lens jubeln RB Leipzig darf gegen Lens jubeln © IMAGO/Picture Point LE

Champions League: RB wahrt Hoffnungen auf Playoffs

Die Leipziger, die die letzten vier Bundesligaspiele gewonnen hatten, begannen erneut mit viel Schwung und Offensivdrang. Auf dem linken Flügel wirbelte Nusa, der erste Abschluss des Norwegers (4.) flog deutlich am Tor vorbei. Der Jubel ließ aber nicht lange auf sich warten: Raums Freistoß aus rund 20 Metern wurde von der Mauer unhaltbar abgefälscht.

„Wir haben es uns in der zweiten Halbzeit selbst ein bisschen schwer gemacht. Wir hätten es cleverer, schlauer und reifer spielen können“, sagte Raum nach Abpfiff bei DAZN: „Aber wir haben den Sieg eingefahren, es waren wichtige drei Punkte. Die nehmen wir.“

RB blieb gierig, hellwach – und profitierte von der großen Verunsicherung bei Lens. Nusa ließ sich sein Tor nach einem groben Fehlpass des Österreichers Samson Baidoo nicht nehmen. Leipzig zog sich trotz des Traumstarts nicht zurück. Mit großer Spiel- und Lauffreude setzten sich die Sachsen in der gegnerischen Hälfte fest. Gefahr für das Tor der Franzosen entstand aber nur noch selten.

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Gegen Mitte der ersten Halbzeit gestaltete Lens das Spiel offener. Die Gäste legten ihre enorme Passivität ab, stellten die RB-Defensive aber zunächst kaum vor ernsthafte Probleme. Leipzig verwaltete das Ergebnis. Vom Tempo und der Energie der Startphase war nur noch wenig zu sehen. Auch der von seinen Gegenspielern mitunter hart attackierte DFB-Shootingstar Brajan Gruda blieb auf dem rechten Flügel unauffällig.

3:1-Sieg gegen Lens: Nkunku macht den Deckel drauf

Nach dem Wiederanpfiff stand der 22 Jahre alte Offensivspieler prompt im Mittelpunkt: Nach feiner Vorarbeit kam Gruda im Strafraum zum Abschluss, brachte aber keinen Druck hinter den Ball (47.). Auch deshalb geriet Leipzigs vermeintlich sicherer Sieg in Gefahr. Lens drängte und hatte Chancen.

Baidoo kam nach einer Ecke zu einer guten Möglichkeit (52.), Neil El Aynaoui leitete mit einem der diversen leichtfertigen RB-Fehlpässe einen gefährlichen Lens-Konter ein (54.). An der Seitenlinie mahnte Demichelis sein Team lautstark zu mehr Konzentration. Die Rufe des Argentiniers verhallten. Udol bestrafte die Leipziger Nachlässigkeiten. Der eingewechselte Christopher Nkunku verpasste per Kopf die Entscheidung (83.). Für diese sorgte Nusa in der Nachspielzeit.