Gegen die PSV Eindhoven tut sich Real Madrid lange schwer - und schraubt die Niederländer in der zweiten Halbzeit dann auseinander. Jude Bellingham verzückt dabei mit einem sensationellen Treffer.

Real Madrid hat in der Champions League seine makellose Bilanz gewahrt und im fünften Spiel den fünften Sieg eingefahren. Im Heimspiel gegen die PSV Eindhoven setzten sich die Königlichen nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 5:1 (0:1) durch.

Dabei sorgte vor allem der zweite Treffer der Hausherren für großes Staunen: Jude Bellingham bekam den Ball 20 Meter vor dem gegnerischen Tor, lupfte ihn kurz an und drehte ihn volley per Außenrist mit Hilfe des Innenpfostens unhaltbar ins Tor (60.).

Jude Bellingham hat ein Traumtor erzielt Jude Bellingham hat ein Traumtor erzielt © IMAGO/Guillermo Martinez

Champions League: Real siegt weiter

Die Marca griff für das Tor des Engländers ins allerhöchste Regal: „Das war Zidane. Ein Tor für die Ewigkeit. Ein wahres Meisterwerk. Bellingham nimmt einen Abpraller an der Strafraumgrenze auf, spielt den Ball mit zwei Berührungen weiter, ohne ihn fallen zu lassen, und versenkt ihn mit der Außenseite am langen Pfosten. TRAUMTOR!“

Die anderen Treffer erzielten Federico Valverde (50.), Kylian Mbappé (64., 84.) und Vinicius Jr. (87.). Ivan Perisic hatte die PSV per Strafstoß in Führung gebracht (32.) – als ältester Elfmeterschütze der CL-Geschichte.

Nach der Pause riss Real die Partie jedoch an sich – drei Tore in 15 Minuten waren zu viel für die aufopferungsvollen Niederländer. Gesprächsthema Nummer eins in der spanischen Presse war dabei der atemberaubende Treffer von Bellingham.

Traumtor von Bellingham: „Was für ein Meisterwerk“

„Was für ein Meisterwerk haben wir da gerade im Santiago Bernabéu gesehen! Die Handschrift von Jude Bellingham“, titelte die AS, er habe „Zauber vollbracht“. „Was für ein Tor hat der Engländer da gerade gemacht?“, fragte die Mundo Deportivo ungläubig.

Auch auf der Tribüne war das Staunen groß: Tennis-Ikone Rafael Nadal, der erst vor wenigen Tagen in den Vorstand des Klubs gewählt worden war, jubelte dort mit seinem Sohn ausgelassen über den Kunstschuss.

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Bei Bellingham löste sein Traumtor sichtbare Freude aus: Nach kurzem Jubel mit den Teamkollegen stellte sich der Engländer mit seiner typischen Geste an die Eckfahne: Er breitete die Arme aus, nickte lächelnd und küsste anschließend das Real-Wappen. Der Engländer war erst in der Halbzeitpause eingewechselt worden und kam für Aurelien Tchouameni in die Partie.

Durch den Sieg bleiben die Madrilenen zumindest bis Mittwoch an der Spitze der Champions-League-Tabelle stehen und können mit 15 Punkten fast schon mit dem Achtelfinale planen. Paris Saint-Germain kann morgen mit einem Sieg gegen die AS Rom wieder an Real vorbeiziehen.