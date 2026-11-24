Im Champions-League-Duell zwischen deutschem und englischem Tabellenführer gibt es keinen Sieger. Borussia Dortmund lässt sich von einem frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringt und ringt dem FC Arsenal in London ein Remis ab.

Borussia Dortmund holt einen Punkt beim englischen Meister! Beim Aufeinandertreffen gegen den FC Arsenal (1:1) lassen sich die Schwarz-Gelben von einem frühen Gegentor nicht schocken und kommen zurück.

Durch einen sehenswerten Distanztreffer von Viktor Gyökeres (10. Minute) gingen die Gunners zunächst in Führung. Für die Schwarz-Gelben glich Maximilian Beier nach überragender Vorarbeit von Joane Gadou aus (55.). Der Innenverteidiger legte nach einem Solo über den halben Platz auf Beier ab, der noch einen Haken schlug und dann eiskalt vollstreckte.

Gadou sei „einfach ein Tier“, dankte Beier anschließend bei Amazon Prime dem Vorlagengeber: „Wie er andribbelt und den Körper reinstellt, hat er sehr stark gemacht. Mein Abschluss war auch in Ordnung.“

Wirbel um möglichen BVB-Elfer

Kurz zuvor hätte es nach einem Handspiel Arsenals aus Sicht von Schiedsrichter-Experte Patrick Ittrich einen Elfmeter für den BVB geben müssen (51.). Zudem wurde ein vermeintlicher Führungstreffer von Jobe Bellingham wegen einer knappen Abseitsstellung (69.) einkassiert.

BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck bemängelte „schläfrige erste 15 Minuten“, lobte aber den Auftritt in der zweiten Halbzeit: „Ich fand, wir haben sie ein bisschen mit Intensität geknackt.“ Ein Unentschieden „beim amtierenden englischen Meister ist sehr gut“.

Für die Mannschaft von Trainer Niko Kovac ist es ein wichtiger Punkt im Rennen um die Top 8 und die damit verbundene direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Aktuell liegen die Dortmunder mit zehn Zählern auf Rang sieben, haben allerdings auch ein Spiel mehr als die Teams, die erst am Mittwoch im Einsatz sind.

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Arsenal startet druckvoll gegen den BVB

In der Anfangsphase lief der BVB nur hinterher, das Mittelfeldtrio mit Jude Bellingham, Felix Nmecha und Joey Veerman bekam keinen Zugriff. So dauerte es nicht lange, bis der frühere Düsseldorfer Christos Tzolis (2.) eine erste Arsenal-Chance vergab. Die zweite nutzte der Titelanwärter dann zur Führung: Der Schwede Gyökeres durfte frei vom Strafraumeck abschließen, sein wuchtiger Schuss senkte sich hinter dem chancenlosen Gregor Kobel ins Netz.

Im Verbund verhinderten Kobel und Daniel Svensson dann den zweiten Gegentreffer gegen Tzolis und Noni Madueke (16.). Erst gegen Mitte der ersten Halbzeit fand Dortmund etwas besser ins Spiel, was aber auch daran lag, dass Arsenal des Tempo etwas drosselte. Eher zufällig kam Fábio Silva in aussichtsreicher Position an den Ball, schoss aber übers Tor (20.).

Mit Gyökeres hatten die Dortmunder aber auch in der Folge ihre Schwierigkeiten. Der Stürmer, der anstelle des deutschen Nationalspielers Kai Havertz beginnen durfte, schirmte den Ball immer wieder geschickt ab und war kaum zu stoppen.

BVB steigert sich nach der Pause

Überhaupt wirkten die Londoner lange Zeit schneller und ballsicherer. Tzolis auf der linken Seite und Madueke auf der rechten beschäftigten die Dortmunder Defensive unentwegt. Immer wieder leistete sich der BVB Ballverluste und lud die Londoner zu blitzschnellen Gegenangriffen ein. Und wenn Dortmund zu tief verteidigte, waren die Londoner bei Distanzschüssen brandgefährlich: Declan Rice (33.) schoss nur knapp drüber.

Unmittelbar vor der Pause hätte Joane Gadou fast aus dem Nichts ausgeglichen, doch Kepa Arrizabalaga, Vertreter des angeschlagenen Stammtorhüters David Raya, reagierte schnell (44.).

Dortmund kam deutlich mutiger aus der Kabine und lief nun früher an. Beier belohnte den Bundesliga-Tabellenführer mit dem schnellen Ausgleich. Mit einer Körpertäuschung ließ er Gabriel ins Leere laufen und traf dann zum Ausgleich.

Mit etwas Glück und ganz viel Kampf überstand der BVB die nun folgende Drangphase der Gastgeber. Kovac brachte nach einer guten Stunde den zuletzt verletzten Stürmer Serhou Guirassy und den Griechen Konstantinos Karetsas. Doch auch die beiden neuen Offensivspieler waren vornehmlich defensiv gefordert. Arsenals Declan Rice (84.) traf in der turbulenten Schlussphase nur den Pfosten.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)