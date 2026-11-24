Der Bundesliga-Tabellenführer ärgert den englischen Meister.

Borussia Dortmund hat die Reifeprüfung beim FC Arsenal bestanden und auch international ein Ausrufezeichen gesetzt. Im kalten London erkämpfte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac beim englischen Meister ein 1:1 (0:1) und verdiente sich den Punkt dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit.

Mit nun zehn Punkten hat Dortmund weiter alle Chancen, die Ligaphase der Champions League unter den besten acht abzuschließen und den Umweg über die Playoffs zu vermeiden. Auch Arsenal (elf Zähler) ist klar auf Kurs.

Viktor Gyökeres (10.) schockte die Dortmunder früh mit einem Traumtor aus knapp 20 Metern. Der Bundesliga-Tabellenführer überstand die erste Halbzeit ohne weitere Gegentreffer, dann gelang Maximilian Beier (55.) der Ausgleich.

In der Anfangsphase lief der BVB nur hinterher, das Mittelfeldtrio mit Jude Bellingham, Felix Nmecha und Joey Veerman bekam keinen Zugriff. So dauerte es nicht lange, bis der frühere Düsseldorfer Christos Tzolis (2.) eine erste Arsenal-Chance vergab. Die zweite nutzte der Titelanwärter dann zur Führung: Der Schwede Gyökeres durfte frei vom Strafraumeck abschließen, sein wuchtiger Schuss senkte sich hinter dem chancenlosen Gregor Kobel ins Netz.

Im Verbund verhinderten Kobel und Daniel Svensson dann den zweiten Gegentreffer gegen Tzolis und Noni Madueke (16.). Erst gegen Mitte der ersten Halbzeit fand Dortmund etwas besser ins Spiel, was aber auch daran lag, dass Arsenal des Tempo etwas drosselte. Eher zufällig kam Fábio Silva in aussichtsreicher Position an den Ball, schoss aber übers Tor (20.).

DEINE MEINUNG

Mit Gyökeres hatten die Dortmunder aber auch in der Folge ihre Schwierigkeiten. Der Stürmer, der anstelle des deutschen Nationalspielers Kai Havertz beginnen durfte, schirmte den Ball immer wieder geschickt ab und war kaum zu stoppen.

Überhaupt wirkten die Londoner lange Zeit schneller und ballsicherer. Tzolis auf der linken Seite und Madueke auf der rechten beschäftigten die Dortmunder Defensive unentwegt. Immer wieder leistete sich der BVB Ballverluste und lud die Londoner zu blitzschnellen Gegenangriffen ein. Und wenn Dortmund zu tief verteidigte, waren die Londoner bei Distanzschüssen brandgefährlich: Declan Rice (33.) schoss nur knapp drüber.

Unmittelbar vor der Pause hätte Joane Gadou fast aus dem Nichts ausgeglichen, doch Kepa Arrizabalaga, Vertreter des angeschlagenen Stammtorhüters David Raya, reagierte schnell (44.).

Dortmund kam deutlich mutiger aus der Kabine und lief nun früher an. Beier belohnte den Bundesliga-Tabellenführer mit dem schnellen Ausgleich. Mit einer Körpertäuschung ließ er Gabriel ins Leere laufen und traf dann zum Ausgleich.

Mit etwas Glück und ganz viel Kampf überstand der BVB die nun folgende Drangphase der Gastgeber. Kovac brachte nach einer guten Stunde den zuletzt verletzten Stürmer Serhou Guirassy und den Griechen Konstantinos Karetsas. Doch auch die beiden neuen Offensivspieler waren vornehmlich defensiv gefordert. Arsenals Declan Rice (84.) traf in der turbulenten Schlussphase nur den Pfosten.