Hoeneß: "Bei aller Liebe, ich bin nicht zufrieden"

Hoeneß: "Bei aller Liebe, ich bin nicht zufrieden"

1:20 Hoeneß: "Bei aller Liebe, ich bin nicht zufrieden"

Inter Mailand empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr im Stadio Giuseppe Meazza. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart steht in der Champions League vor einer Premiere: Heute Abend trifft der VfB erstmals auf Inter Mailand. Anstoß im Stadio Giuseppe Meazza ist um 21.00 Uhr.

Champions League heute live: Inter – Stuttgart im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Inter Mailand reist mit zwei Siegen an

Inter hat seine vergangenen beiden Partien in der Champions League gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren: Auf das 1:0 gegen Schachtar Donezk folgte ein 3:0 bei Feyenoord. Gegen Stuttgart spielt die Mannschaft von Cristian Chivu nun wieder im eigenen Stadion.

VfB Stuttgart erinnert sich an Sieg in Italien

Die Stuttgarter Bilanz bei italienischen Gegnern weist einen Sieg aus neun Auswärtsspielen aus, hinzu kommen zwei Unentschieden und sechs Niederlagen. Den einzigen Erfolg feierte der VfB bei seinem bislang vergangenen Champions-League-Gastspiel in Italien: Bei Juventus gewann Stuttgart 1:0.

Wird Inter Mailand gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird INT gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: Inter Mailand gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: Inter Mailand gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.