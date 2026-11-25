Der OSC Lille empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 21.00 Uhr in der Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München gastiert heute Abend in der Champions League bei OSC Lille.

Anstoß in der Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy ist um 21.00 Uhr. Für die Münchner ist es das dritte Pflichtspiel gegen die Franzosen.

Champions League heute live: Lille – FC Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

FC Bayern: Wer ersetzt Kane und Olise?

Die Bayern reisten mit großen Personalsorgen nach Frankreich. In der Offensive müssen die Topstars Harry Kane (Syndesmosebandriss) und Michael Olise (Prellung) ersetzt werden. Auch Ismael Saibari, Manuel Neuer, Serge Gnabry und Alphonso Davies stehen den Münchnern weiterhin nicht zur Verfügung.

Rund um die Reise nach Lille beschäftigt die Bayern die Debatte um Jamal Musiala. Am Mittwoch veröffentlichte der Rekordmeister ein Statement und reagierte darin mit einer Klarstellung auf die Spekulationen über den Zeitpunkt der Erkrankung von Musiala.

FC Bayern gibt Statement zu Musiala ab

„Weil es in den vergangenen Tagen viele Gerüchte gab, stellen der FC Bayern und die Jamal betreuende Agentur 11WINS klar: Jamal Musiala wurde erstmals wegen Absence-artiger Symptome am 22. April 2025 untersucht. Dies geschah in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung unmittelbar nach erstmaligem Auftreten der neurologischen Symptomatik“, teilten die Münchner am Mittwoch mit.

Am Dienstag hatten sich unter anderem Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl und Präsident Herbert Hainer mit dem Musiala-Management getroffen. Die Münchner berichteten in ihrer Mitteilung von „einem konstruktiven Gespräch. Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem.

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten zuvor öffentlich Zweifel an der zukünftigen Leistungsfähigkeit des Nationalspielers geäußert und damit bei Teilen der Fans für Unmut gesorgt.

OSC Lille wartet auf den nächsten Erfolg

Lille geht mit einer Serie von sechs sieglosen Europapokal-Spielen in die Begegnung: Neben einem Unentschieden setzte es fünf Niederlagen. Länger blieb der Klub in europäischen Hauptwettbewerben nur zwischen 2012 und 2019 ohne Sieg, als es 13 Partien waren. Soriba Diaoune ist mit zwei Treffern Lilles bester Torschütze in der laufenden Champions-League-Saison.

FC Bayern gewann beide Duelle mit Lille

Die beiden bisherigen Begegnungen fanden in der Gruppenphase der Champions League 2012/13 statt. Bayern setzte sich zunächst in Lille mit 1:0 durch und gewann das Rückspiel in München mit 6:1.

Wird OSC Lille gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Champions League heute: Wo wird LIL gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Champions League: OSC Lille gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: OSC Lille gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.