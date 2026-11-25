Die Pflichtaufgabe in Aserbaidschan erledigt das Team von Hansi Flick souverän. Vor allem Karim Adeyemi macht dabei auf sich aufmerksam.

Angeführt von Wirbelwind Karim Adeyemi hat der FC Barcelona dem Champions-League-Neuling Sabah FK keine Chance gelassen.

Das Team des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann rund 4000 km von der Heimat entfernt in Baku mit 4:1 (1:0) und festigte durch den vierten Erfolg auch ohne seinen angeschlagenen Jungstar Lamine Yamal den Platz unter den besten acht Teams.

Auch Adeyemi trifft: Barcelona gewinnt deutlich

Anthony Gordon gelang dabei ein Doppelpack (31./51.). Karim Adeyemi, der von Flick das Vertrauen in der Startelf erhielt, leitete beide Treffer ein und drückte den Ball zum 3:0 selbst über die Linie (55.) – es war sein erstes Tor seit über sechs Wochen. Mit seinem Tor habe er einen „starken Auftritt gekrönt“, urteilte die spanische AS.

Gabriel Jesus (60.) erhöhte, ehe dem früheren Gladbacher Joy-Lance Mickels (63.) als Joker der Ehrentreffer gelang. Vor der Pause hatten die Gastgeber bei einem Lattentreffer von Ivan Lepinjica (27.) Pech.

Yamal (19) fehlte den Katalanen mit Knöchelproblemen. Im Ligaspiel am Sonntag bei Deportivo A Coruna soll der Flügelstürmer aber wieder zur Verfügung stehen. In der Königsklasse wartet auf den Tabellenführer der spanischen La Liga nun das Spitzenspiel gegen Manchester City am 8. Dezember.

Im Parallelspiel der frühen Champions-League-Partien am Mittwochabend gewann der FC Villareal zudem auswärts bei Slavia Prag knapp mit 1:0 (0:0). Tajon Buchanan erzielte das Tor des Tages (62.).