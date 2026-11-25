Der Nationalspieler sitzt nach dem Burgfrieden mit dem Verein in Lille anfangs auf der Bank.

Jamal Musiala sitzt nach dem Riesen-Wirbel um seine Person mit anschließendem Burgfrieden wie erwartet auch im Champions-League-Spiel des FC Bayern beim OSC Lille auf der Bank. Nach seinem Comeback am vergangenen Freitag in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) ist der 23-Jährige noch nicht bereit für die Startelf, dürfte aber im Spielverlauf erneut als Joker zum Einsatz kommen.

Trainer Vincent Kompany setzt angesichts der großen personellen Probleme mit gleich sechs prominenten Ausfällen um Weltfußballer Harry Kane auf Jungnationalspieler Lennart Karl als Mittelstürmer. Hinter dem 18-Jährigen bilden Konrad Laimer, Tom Bischof und Nathaniel Brown die offensive Dreierreihe.

Im Mittelfeldzentrum laufen wie gewohnt Ersatzkapitän Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic auf. Die Viererkette vor Torwart Jonas Urbig bilden Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim und Hiroki Ito.

Wie Musiala steht Luis Díaz nach seinem Muskelbündelriss zumindest wieder als Einwechselspieler zur Verfügung. Die Bayern müssen in Nordfrankreich neben Kane auf Kapitän Manuel Neuer, Alphonso Davies, Michael Olise, Serge Gnabry und Ismael Saibari verzichten.