Der Präsident verteidigt den eigenwilligen Franzosen und ist entspannt, was die Zukunft des 24-Jährigen angeht.

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat den eigenwilligen Superstar Michael Olise einmal mehr verteidigt. Er rufe dem wortkargen Franzosen „als Persönlichkeit zu“, sagte Hainer am Samstag bei der Jahreshauptversammlung des Rekordmeisters, „dass uns einer viel, viel lieber ist, der mit dem Ball am Fuß anstatt mit dem Mikrofon vor der Nase Ausrufezeichen setzt. Die Fans wünschen sich echte Typen und Charaktere. Lass dich nicht verbiegen.“

Olise werde mit Blick auf den Ballon d’Or „der nächste Kandidat sein“, führte Hainer weiter aus: „Bei ihm gehen einem langsam die Superlative aus.“ Was die Gerüchte um die Zukunft des 24-Jährigen angeht, sei er „sehr entspannt, er hat einen Vertrag bis 2029“.