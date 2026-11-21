Harry Kane fehlt dem FC Bayern länger, ist bei der Jahreshauptversammlung aber trotzdem Thema. Präsident Herbert Hainer schickt eine Botschaft an den Superstar.

Präsident Herbert Hainer hat sich am Samstag gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung des FC Bayern an den verletzten Superstar Harry Kane gewandt.

„Wir sind sicher, dass du noch stärker zurückkommst“, sagte er: „Harry Kane hat bei der Wahl zum Weltfußballer gesagt, dass es eine Ehre ist, für den FC Bayern zu spielen. Die Ehre liegt nicht bei Harry, sie liegt beim FC Bayern.“

Herbert Hainer hat sich bei der JHV des FC Bayern an Harry Kane gewandt Herbert Hainer hat sich bei der JHV des FC Bayern an Harry Kane gewandt © IMAGO/Sven Simon

FC Bayern: Harry Kane bereits erfolgreich operiert

Der englische Rekordnationalspieler hatte sich am Freitagabend beim 1:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.

Der Weltfußballer ist noch in der Nacht auf Samstag operiert worden. Der Eingriff sei „erfolgreich“ verlaufen, teilte der FC Bayern mit. Der 33-Jährige, der mehrere Monate ausfallen wird, werde nun sein Rehaprogramm beginnen.

„Die Höhen und Tiefen des Lebens!“, schrieb Kane selbst am Samstagvormittag bei X zu einem Foto aus dem Krankenhaus, darauf zu sehen: der Engländer mit Schiene am linken Bein und zwei erhobenen Daumen. „Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist das eine Chance, Stärke zu zeigen und mich mit Blick auf 2027 weiter zu verbessern. Ich werde für die entscheidende Phase der Saison wieder frisch und bereit sein!“

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Kämpferische Botschaft von Harry Kane

„Das ist gerade keine einfache Situation. Die ist sehr herausfordernd. Der Abend ist sehr bescheiden, das tut uns wirklich extrem weh, aber wir können jetzt nicht groß lamentieren“, hatte Sportvorstand Max Eberl direkt nach der Begegnung gesagt. Zudem hatte sich Michael Olise eine Prellung des Vorfußes zugezogen, der französische Offensivspieler wird in den kommenden Tagen behandelt.

Kane war bereits in der 20. Minute ausgewechselt worden. Der Torjäger war bei einem Schussversuch im Strafraum von Joel Schmied gefoult worden. Der Kölner traf den englischen Teamkapitän beim Abwehrversuch am linken Fuß. Ein Pfiff von Schiedsrichter Robin Braun blieb aus, auch der Videoassistent sah kein Vergehen von Schmied. Kane versuchte es noch einmal, musste dann aber doch raus.

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