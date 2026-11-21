FC Bayern: Jahreshauptversammlung heute live in Stream & Ticker
Am Samstag lädt der FC Bayern München seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung ein. So können Sie die Veranstaltung live verfolgen.
Beim FC Bayern steht ein wichtiger Termin an: Am Samstag findet die Jahreshauptversammlung 2026 des Rekordmeisters statt. Die Veranstaltung steigt im Münchner BMW Park und beginnt um 11 Uhr, Einlass ist ab 9.30 Uhr.
Der FCB legt die Veranstaltung erneut auf ein Heimspielwochenende. Bereits einen Tag zuvor empfängt der FC Bayern in der Bundesliga den 1. FC Köln. Das Event kann auch im Livestream verfolgt werden.
FC Bayern: So können Sie die Jahreshauptversammlung live verfolgen
TV: –
Stream: fcbayern.com
Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
FC Bayern: Das erwartet die Mitglieder
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte von Präsidium und Vorstand zur sportlichen, finanziellen und organisatorischen Entwicklung des Klubs. Außerdem wird über Marko Persic als neuen zweiten Vizepräsidenten abgestimmt. Er wurde nach dem Rückzug von Walter Mennekes als Nachfolger nominiert.
Die Versammlung steht unter dem Leitmotiv „Ein Verein. Ein Fundament. Zukunft gestalten.“ Der FC Bayern will dabei sowohl die vergangene Saison bilanzieren als auch die künftige Ausrichtung des Vereins in den Mittelpunkt stellen.
Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Jahreshauptversammlung über die digitalen Kanäle des Vereins im Livestream zu verfolgen.
FC Bayern: Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung
- TOP 1 Bericht des Präsidenten
- TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten
- TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss
- TOP 4 Entlastung des Präsidiums
- TOP 5 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss
- TOP 6 Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten gemäß § 14 Ziffer 3 Satz 2 der Satzung
- TOP 7 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG
- TOP 8 Verschiedenes
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.