Der Brasilianer traut Füllkrug eine Saison mit mehr als 30 Toren zu. Dafür müsse der Nationalspieler verletzungsfrei bleiben.

Der langjährige Bremer Bundesligaprofi Ailton traut Niclas Füllkrug den Gewinn der Torjägerkanone zu. „Momentan ist Niclas der Beste. Es gibt noch so viele Spiele, diese Saison ist noch sehr lang. Aber wenn er weiter so macht, ist er ein großer Konkurrent und bringt die Kanone in dieser Saison nach Hause“, sagte der Brasilianer im Interview mit „Absolut Fussball“.

Füllkrug, der jüngst wieder zum Kader der Nationalmannschaft gehörte, könnte auch Ailtons Torrekord für Werder Bremen aus dem Jahr 2004 knacken. Voraussetzung sei, dass der Stürmer verletzungsfrei bleibe, sagte der 53-Jährige: „Wenn Niclas 28, 29, 30 oder 31 Tore macht und meinen Rekord im Werder-Trikot bricht, ist das für mich überhaupt kein Problem. Er ist ein guter Junge, und ich mag ihn ohne Ende, er ist so sympathisch.“ Momentan steht Füllkrug bei neun Toren aus den ersten neun Bundesligaspielen.

Im Nordderby gegen den Hamburger SV am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) sieht Ailton Werder in der Favoritenrolle. „Momentan funktioniert die Mannschaft, die jungen Leute laufen gut auf dem Platz“, so der Ex-Profi: „Es herrscht eine gute Harmonie in Bremen zwischen Trainer und Mannschaft – und natürlich auf dem Platz. Und wenn diese gute Harmonie da ist, funktioniert es auch.“ Sein Tipp laute 2:1 für Bremen.