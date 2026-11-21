Die Kölner nehmen viel Positives mit - auch wenn Said El Mala nach seinem verpassten Siegtreffer erst wieder aufgebaut werden muss.

Nach dem überraschenden Punktgewinn beim FC Bayern hat Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler vom 1. FC Köln die Leistung seiner Mannschaft als wichtigen „Schritt in die richtige Richtung“ gewertet. „Ich hoffe, dass die Jungs heute Abend gemerkt haben, wie viel möglich ist, wenn sie an sich glauben, wenn sie selbstbewusst sind und keine Angst haben, Fehler zu machen“, sagte Kessler nach dem 1:1 (1:1).

Vor allem die defensive Leidenschaft und das gewachsene Selbstvertrauen stimmten den 40-Jährigen optimistisch. „Mit ein bisschen Matchglück schießt du vielleicht sogar das zweite Tor“, sagte Kessler, der Nationalspieler Said El Mala nach dessen verpasstem Siegtor (82.) aufbauen musste: „Natürlich ist er traurig. Ich habe ihm gesagt, er soll bitte anfangen zu grinsen, weil er ein fantastisches Spiel gemacht hat“, sagte Kessler.

Das Team von Trainer René Wagner habe in den vergangenen Wochen „zu Recht“ auch Kritik einstecken müssen, nun gehe es darum, das positive Gefühl aus München mit in die nächsten Wochen zu transportieren. „Wir sind in der Lage, auch gegen Topgegner leidenschaftlich zu verteidigen, aber im Umkehrschluss eben auch vorne gefährlich zu sein“, sagte Kessler: „Der nächste Schritt muss eben sein, im letzten Drittel dann auch gefährlich sein zu können, wenn der Gegner tief steht.“