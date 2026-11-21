Rekordmeister FC Bayern baut seine Position als mitgliederstärkster Klub aus. Auf der Jahreshauptversammlung wird die neue Fabelzahl verkümndet.

Der FC Bayern baut seine Position als mitgliederstärkster Klub der Welt weiter aus: Die Münchner knackten laut Präsident Herbert Hainer „die magische Grenze von 500.000 Mitgliedern“, sagte Hainer am Samstag stolz bei der Jahreshauptversammlung.

„Jetzt ist es amtlich: Rekordmeister, Rekordmitglieder, Rekordmitgliedermeister“, verkündete der Präsident. Alleine im vergangenen Jahr traten 70.000 Menschen dem Klub bei. Am Samstagabend wird die Allianz Arena mit der Zahl 500.000 beleuchtet.

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