Ein mögliches Foulspiel an Luis Díaz bei Bayerns Remis in Hamburg sorgt auf dem Feld für Aufregung. Hätte es Elfmeter für den Rekordmeister geben müssen? Trainer Vincent Kompany gibt seine deutliche Meinung ab.

Hätte der FC Bayern beim 0:0 in Hamburg in der Nachspielzeit einen Elfmeter bekommen müssen? Der eingewechselte Luis Díaz dribbelte von der linken Seite in den Strafraum und wurde dann von Hamburgs Martin Adeline gestoppt – ohne dass dieser den Ball traf.

Schiedsrichter Bastian Dankert ließ die Aktion ungeahndet und pfiff sogar ein Stürmerfoul, nachdem der Bayern-Star anschließend in den HSV-Verteidiger Sebastian Bornauw gelaufen war. Wurde der deutsche Rekordmeister benachteiligt? Die Aufregung über den ausbleibenden Pfiff war bei den Münchenern kurz nach der Aktion groß. Nach Abpfiff beruhigten sich die Gemüter jedoch.

facb6b3470c21cb170a9a25810d93ce4d6d964a4 Luis Díaz wurde von Hamburgs Martin Adeline im Strafraum gestoppt © IMAGO/Philipp Szyza

Elfmeter? Kompany mit deutlichem Statement

„Das war kein Elfmeter. Das war auch kein Foul gegen Luis Díaz. Warum sage ich: kein Elfmeter? Sein Fuß kommt in den Boden rein. Man kann für diese Phase keinen Elfmeter geben. Nein. Keine Beschwerden“, betonte Bayern-Trainer Vincent Kompany nach Abpfiff bei DAZN.

Sein Innenverteidiger Jonathan Tah sagte diesbezüglich bei Sky: „Fifty-Fifty. Ich verstehe, dass sich unsere Bank darüber aufregt. Es sieht auf jeden Fall so aus. Aber am Ende sage ich: Fifty-Fifty. Es gibt Schiedsrichter, die sich vielleicht dafür entscheiden, es gibt einen VAR, der sich vielleicht dann einschaltet und manchmal auch nicht.“

Ittrich ordnet Szene ein

Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich beleuchtete die Situation aus Sicht des Unparteiischen: „Der Abwehrspieler stellt den Fuß auf – und Luis Díaz rennt rein, will den ziehen. Man sieht es am Fallmuster. Den kannst du pfeifen, aber den pfeifst du nicht – und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass alles gleich bewertet werden muss: Es ist die Nachspielzeit, da musst du dir als Schiedsrichter tausendprozentig sicher sein. Es ist eine 50:50-Entscheidung. Den pfeifst du besser nicht, vor allem nicht in der Nachspielzeit. Das Spiel geht remis aus und der Schiedsrichter ist raus und entscheidet nicht das Spiel.“