Schalke-Trinaer Miron Muslic nimmt nach dem Debakel in Paderborn kein Blatt vor den Mund. Sportvorstand Baumann stärkt dem Trainer nach dem Debakel von Paderborn den Rücken.

Gnadenlose Abrechnung mit dem eigenen Team! Schalke-Trainer Miron Muslic hat seine Spieler nach dem Debakel von Paderborn verbal schonungslos zerlegt.

„Ich schäme mich in Grund und Boden“, sagte der Trainer von Schalke 04 nach dem 1:8 (0:3) im Aufsteigerduell beim SC Paderborn bei DAZN. Bei Sky wurde er ebenfalls deutlich: „In dieser Konstellation, jetzt, sind wir nicht bundesligatauglich.“

Schalke geht in Paderborn unter! „Der Auftritt heute war eine Schande“

Er habe der Mannschaft nach Abpfiff in der Kabine auch gesagt „dass ich mich schäme. Dass wir uns schämen sollen, als Schalke. Als Staff, als Trainer, als Spieler. Der Auftritt heute war eine Schande.“

Seine Spieler bekamen eine heftige Breitseite ab. „Ich übernehme die volle Verantwortung für die Startelf. Ich übernehme die volle Verantwortung für den Matchplan und auch für das Resultat“, meinte Muslic zunächst und fügte dann an: „Und es wird endlich mal Zeit, dass Spieler auch Verantwortung übernehmen. Das ist der springende Punkt. Das können sie nicht!“

Einzig seinen Keeper nahm Muslic aus der Generalabrechnung aus. „Bis auf Loris Karius, der von Tag eins performt, ist keiner der Führungsspieler von Schalke in der Lage, diese Mannschaft zu führen und dementsprechend auch zu performen“, analysierte Muslic knallhart.

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Alarm bei Schalke 04: „Wir zerstören im Eiltempo, was wir uns erarbeitet haben“

„Wir zerstören im Eiltempo und auf Vollgas, was wir in eineinhalb Jahren mit harter Arbeit erarbeitet haben. Das muss man mal ansprechen. Wir kompensieren jede Woche, jeden Tag. Und irgendwann kommen wir an den Punkt: Egal was wir als Staff unternehmen – es fruchtet nicht“, stellte der Coach klar.

Auf die Frage, was er an der Seitenlinie gedacht habe, sagte Muslic zum wiederholten Mal mit grimmigem Blick: „Ich habe mich geschämt. Und es tut mir unglaublich weh. Ich habe mich geschämt und wir sollten uns alle schämen.“

Die Buhrufe und Pfiffe der Anhänger schmerzten eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund besonders. Muslic zeigte daher vollstes Verständnis für die Fans. „Egal was sie sagen: Sie haben recht. Egal wie schlimm es war: Es kann gar nicht schlimm sein. Weil wir das verdient haben“, sagte der Schalke-Trainer: „Wir haben Schalke im Stich gelassen. Es schaut nicht gut aus.“

Baumann stellt klar: Muslic wackelt nicht

Sportvorstand Frank Baumann stärkte Muslic trotz des desaströsen Auftritts den Rücken. „Nein“, antwortete Baumann auf die Frage, ob der Trainer wackle: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen.“

Baumann forderte von der Mannschaft, „in den nächsten Wochen und Monaten ganz anders aufzutreten“. Zugleich wählte auch er deutliche Worte. „Man kann verlieren, aber nicht so. So wehrlos.“

Bei Sky sagte Baumann zur Leistung des Teams: „Ich habe mich auf der Tribüne geschämt. Das war von der ersten bis zur letzten Minute eine Nichtleistung, desolat. In der ersten Halbzeit haben wir es dem Gegner schon viel zu leicht gemacht, zu Toren zu kommen. Aber in der zweiten Halbzeit wurde es noch schlechter. Dafür können wir uns nur entschuldigen.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)