"Das trifft den FC Bayern bis ins Mark"

"Das trifft den FC Bayern bis ins Mark"

1:07 "Das trifft den FC Bayern bis ins Mark"

Bayern-Star Lennart Karl wird kurz nach Wiederanpfiff überraschend ausgewechselt. Ob eine Verletzung vorliegt, ist zunächst noch offen.

Verletzungssorgen um den nächsten Bayern-Star? Youngster Lennart Karl ist beim Liga-Auswärtsspiel in Hamburg (JETZT im LIVETICKER) überraschend ausgewechselt worden (52.). Für den 18-Jährigen kam Konrad Laimer in die Partie.

Überraschend war dabei vor allem der Zeitpunkt: Trainer Vincent Kompany reagierte nicht etwa in der Halbzeit, sondern kurz Wiederanpfiff, was eine taktische Maßnahme unwahrscheinlich macht.

Lennart Karl wurde beim Gastspiel des FC Bayern in Hamburg früh ausgewechselt Lennart Karl wurde beim Gastspiel des FC Bayern in Hamburg früh ausgewechselt © IMAGO/DeFodi Images

Karl schlich bei der Auswechslung zur Bayern-Bank, dabei fasste er sich an die rechte Seite seiner Hüfte. Bereits in der ersten Hälfte hatte der Offensivspieler einen Schlag auf den Fuß bekommen. Ob Karl tatsächlich verletzt ist, ließ sich zunächst nicht zweifelsfrei aufklären.

Bei den Bayern fehlen aktuell sieben Spieler aus der ersten Mannschaft. In Hälfte eins hatte zudem Ersatzkapitän Joshua Kimmich die Rote Karte gesehen.

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