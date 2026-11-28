Der Führungsspieler sieht in einer enorm schwierigen Phase eine unnötige Rote Karte. Trainer Vincent Kompany verzichtet auf Kritik.

Joshua Kimmich hat nach seinem Aussetzer beim Unentschieden in Hamburg deutliche Selbstkritik geübt. „Wenn man die ganze Situation betrachtet, in der wir uns befinden, ist es völlig unentschuldbar“, sagte der Vize-Kapitän von Bayern München über seine Rote Karte wegen einer Tätlichkeit: „Ich muss mich bei der Mannschaft entschuldigen. Ich kann es auch nicht wirklich erklären. Es war auf jeden Fall sehr, sehr dumm, und ich bin froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben.“

Kimmich hatte beim 0:0 im Volksparkstadion in der 44. Spielminute seinem Gegenspieler Alexander Rössing-Lelesiit in die Haare gegriffen und musste vorzeitig vom Platz. „Normal ist das gar nicht so meine Art“, fügte Kimmich an: „Ich hatte mit dem Spieler auch kein Techtelmechtel auf dem Platz. Ich würde gerne eine Erklärung abliefern, aber es ist für mich schwer zu fassen.“ Es sei keine besonders emotionale Situation gewesen.

Trainer Vincent Kompany verzichtete auf öffentliche Kritik an seinem Führungsspieler. „Jetzt in dieser Phase, in diesem Moment, gibt es keine Chance, dass ich irgendwelche Spieler rausnehme und der Öffentlichkeit ein Geschenk gebe“, sagte Kompany mit Nachdruck. Der Widerstand sei derzeit „ziemlich saftig“, fügte der Bayern-Coach an, dennoch gelte es, aus der Phase etwas zu machen, „das sich am Ende lohnt“.