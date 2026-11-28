Geleakt! Sieht so das neue dritte Trikot des FC Bayern aus?

Geleakt! Sieht so das neue dritte Trikot des FC Bayern aus?

0:38 Geleakt! Sieht so das neue dritte Trikot des FC Bayern aus?

Joshua Kimmich lässt sich im Spiel des FC Bayern beim HSV provozieren und zu einer Tätlichkeit hinreißen. Die Konsequenz: glatt Rot.

Joshua Kimmich hat sich im Bundesligaspiel des FC Bayern beim Hamburger SV (JETZT im LIVETICKER) einen folgenschweren Aussetzer geleistet. Der momentane Kapitän des Rekordmeisters hat nach einer Tätlichkeit gegen Alexander Rössing-Lelesiit die Rote Karte gesehen (44.).

Was war passiert? Bei einer Einwurfsituation für die Hamburger in der Nähe des Münchner Strafraums animierte Rössing-Lelesiit das heimische Publikum, dann rempelte er im Vorbeigehen Kimmich an. Der Bayern-Leader zog ihm daraufhin an den Haaren.

Joshua Kimmich flog für dieses Haareziehen gegen Alexander Rossing-Lelesiit vom Platz Joshua Kimmich flog für dieses Haareziehen gegen Alexander Rossing-Lelesiit vom Platz © IMAGO/Nordphoto

Harnik: „Absoluter Aussetzer von Kimmich“

Schiedsrichter Bastian Dankert zückte umgehend Rot. Kimmich protestierte noch, verließ dann aber den Platz. Bei seinem Abgang fasste er sich mit beiden Händen an den Kopf.

„Das ist natürlich eine völlig klare Entscheidung durch den Schiedsrichter“, sagte Ex-Schiedsrichter Patrick Ittrich bei Sky. „Interessant ist Folgendes: Die Provokation des Spielers entstand, als der Ball noch nicht im Spiel war. Die Rote Karte war dann in dem Moment, als der Ball im Spiel war.“ An der Roten Karte wegen einer Tätlichkeit gebe es nichts zu diskutieren, erklärte Ittrich.

„Absoluter Aussetzer von Joshua Kimmich“, sagte Sky-Experte Martin Harnik während der Übertragung. „Ein absoluter Blackout. Es ist nicht fair, Dinge reinzuinterpretieren.“

In der Halbzeitpause ergänzte der Ex-Profi: „Auf ihn ist viel eingeprasselt in den vergangenen Wochen, zuletzt auch das Musiala Thema, um das er sich kümmern musste. Das ist ein Blackout, er hat sich hinreißen lassen aus der Emotion heraus.“

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