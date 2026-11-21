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Beim Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim kommt es zu einem technischen Defekt im Stadion.

Kuriosum im Deutsche Bank Park: Bei der Bundesligapartie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag (LIVETICKER) sind die Lautsprecher im gesamten Stadion ausgefallen.

Die SGE kündigte die Störung im Vorfeld der Partie bereits über eine Textanzeige auf dem Videowürfel der Arena an.

Im Deutsche Bank Park sind die Lautsprecher ausgefallen Im Deutsche Bank Park sind die Lautsprecher ausgefallen © IMAGO/Schüler

Bundesliga: Fans von Eintracht Frankfurt werden kreativ

Während des Aufwärmens herrschte ungewohnte Stille, doch die Anhänger der SGE wurden kreativ: Auf Bitten des Stadionsprechers, der immerhin noch sehr leise zu hören war, stimmte die Nordwestkurve die Vereinshymne „Im Herzen von Europa“ a cappella an.

Auch die Mannschaftsaufstellung brüllten die Fans selbständig mit.

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