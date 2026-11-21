Der FC Schalke 04 empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 wartet in dieser Bundesliga-Saison noch auf sein erstes Tor in der Veltins-Arena. Heute Abend empfangen die Königsblauen dort den VfB Stuttgart, Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Schalke – Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Vor dem Heimspiel hat sich die personelle Situation bei Schalke verbessert: Robin Gosens stand unter der Woche wieder auf dem Trainingsplatz. Der Außenverteidiger war bei der 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim nach einem Zusammenprall mit einer Knieverletzung ausgewechselt worden. Auch Moussa Sylla, Adrian Gantenbein und Janik Bachmann kehrten ins Mannschaftstraining zurück; Sylla und Gantenbein hatten bereits in der vergangenen Woche im Kreis des Teams Fortschritte auf dem Weg zu ihrem Comeback gemacht. Auf Mittelfeldspieler Luca Vozar muss Trainer Miron Muslic wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten.

VfB Stuttgart bindet Torhüter Bredlow

Beim VfB Stuttgart ist die Zukunft von Fabian Bredlow geklärt: Der Vertrag des Torhüters hat sich automatisch um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängert. Ausgelöst wurde die Verlängerung durch eine Klausel, die an eine festgelegte Anzahl von Pflichtspieleinsätzen gekoppelt war. In dieser Saison kam Bredlow viermal in der Bundesliga zum Einsatz, hinzu kommen fünf Partien im DFB-Pokal und in der Champions League. Im Ligaalltag stand zuletzt Dennis Seimen vor ihm in der Stuttgarter Torhüterhierarchie.

Schalke gewann das vergangene Duell mit Stuttgart

Die beiden Klubs treffen erstmals seit mehr als dreieinhalb Jahren wieder aufeinander: Das vergangene Bundesliga-Duell entschied Schalke vor heimischem Publikum mit 2:1 für sich. Von den vergangenen zwölf Begegnungen mit Stuttgart verloren die Königsblauen nur eine – die endete mit einer 1:5-Niederlage in Stuttgart.

Wird FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Schalke 04 gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.