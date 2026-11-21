Die Diskussion um Jamal Musiala bekommt eine neue Dimension. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Jan-Christian Dreesen treten auffällig geschlossen auf. Ausgerechnet eine Klausel in Musialas Vertrag könnte seine ohnehin schwierige Situation zusätzlich verschärfen.

Es gibt beim FC Bayern kaum eine mächtigere Konstellation als diese: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge Seite an Seite, gemeinsam für die Interessen des Vereins kämpfend. Wenn die beiden Alphatiere an einem Strang ziehen, wird es für die Gegenseite erfahrungsgemäß schwierig. Zumal dann, wenn auch noch der amtierende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen dieselbe Linie vertritt.

Genau das lässt sich derzeit im Fall Jamal Musiala beobachten. Erst äußerte Hoeneß öffentlich Zweifel daran, dass der Nationalspieler eines Tages wieder sein früheres Leistungsniveau erreichen könnte. Dann schlug Dreesen in einem Gespräch mit der Abendzeitung ähnliche Töne an und brachte mögliche Gespräche über Musialas hoch dotierten Vertrag ins Spiel. Und am Freitagabend, nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln, meldete sich schließlich Rummenigge zu Wort.

Jamal Musiala mischte gegen den 1: FC Köln wieder bei Bayern mit Jamal Musiala mischte gegen den 1: FC Köln wieder bei Bayern mit © IMAGO/Eibner

„Was Uli oder auch Jan-Christian Dreesen gesagt haben, halte ich für völlig okay“, erklärte der 71-Jährige bei Sky. An den Äußerungen des Ehrenpräsidenten finde er „überhaupt nichts zu skandalisieren“.

Hoeneß und Rummenigge ziehen an einem Strang

Das Bemerkenswerte ist dabei weniger der Inhalt als die Geschlossenheit, mit der die drei mächtigen Männer auftreten. Ob ihre öffentlichen Äußerungen tatsächlich miteinander abgesprochen sind, lässt sich nicht belegen. Doch sie wirken konzertiert. Und sie entfalten gerade deshalb eine enorme Wirkung. Zufälle gibt es beim FC Bayern in dieser Hinsicht eher selten.

Dass sich Hoeneß und Rummenigge keineswegs automatisch einig sind, zeigte sich zuletzt im Sommer. Damals war Hoeneß bei der Vertragsverlängerung mit Sportvorstand Max Eberl vorgeprescht. Er taxierte dessen Chancen auf eine Weiterbeschäftigung auf SPORT1-Nachfrage auf „100 Prozent“ – obwohl die entscheidende Sitzung des Aufsichtsrats noch bevorstand.

DEINE MEINUNG

Rummenigge missfiel dieses Vorgehen. Später enthüllte SPORT1, dass er bei der Abstimmung über Eberls Vertragsverlängerung nicht zugestimmt hatte. Rummenigge bestätigte die Information anschließend selbst und erklärte sogar, er habe zwischenzeitlich über ein Nein nachgedacht. Ein bemerkenswerter Vorgang, der zeigte, dass sich der ehemalige Vorstandsvorsitzende nicht ohne Weiteres auf die Linie seines langjährigen Weggefährten Hoeneß bringen lässt.

Nun aber ist von solchen Differenzen nichts mehr zu erkennen. Zumindest in der Causa Musiala scheinen Hoeneß und Rummenigge wieder vereint zu sein. Und wer die beiden kennt, weiß: Gerade dann können sie besonders bissig werden. Gemeinsam haben sie den FC Bayern über Jahrzehnte geprägt und zahlreiche Auseinandersetzungen ausgefochten. Sie verfügen über ein gewaltiges Netzwerk, enorme Erfahrung und nicht zuletzt über eine Autorität, gegen die innerhalb des Vereins nur schwer anzukommen ist.

Für Musiala macht genau das die Situation so heikel. Er bekommt es nicht mit einzelnen, voneinander unabhängigen Wortmeldungen zu tun, sondern mit einer nahezu geschlossenen Führungsriege. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Interessen der Beteiligten durchaus nachvollziehbar sind. Hoeneß, Rummenigge und Dreesen tragen Verantwortung für den Verein. Sie müssen sich Gedanken darüber machen, ob Musiala wieder zu alter Stärke zurückfindet und ob die finanziellen Verpflichtungen des FC Bayern langfristig noch zur sportlichen Gegenleistung passen.

Schließlich geht es um einen Vertrag, der dem 23-Jährigen inklusive möglicher Bonuszahlungen rund 25 Millionen Euro brutto jährlich einbringen kann. Dass die Bosse wirtschaftliche Fragen stellen, ist deshalb legitim. Dass sie sich um Musialas Gesundheit sorgen, ist gleichzeitig möglich.

Umgekehrt ist es aber auch völlig normal, dass Musialas Management die Interessen des Spielers vertritt. Das Verhältnis zwischen einzelnen Akteuren im Verein und dem Lager des Bayern-Stars gilt grundsätzlich als eher angespannt. Angesichts der gewaltigen Summen und der unterschiedlichen Interessenlagen ist das allerdings keineswegs ungewöhnlich.

Rummenigge sendet Warnsignal an Musiala

Die besondere Brisanz entsteht dadurch, dass die Bayern ihre wirtschaftlichen Überlegungen zunehmend öffentlich formulieren. Rummenigge ging am Freitag sogar noch einen Schritt weiter. Über mögliche Gespräche mit Musiala, dessen Familie und dessen Beratern sagte er: „Denn dann sind diese Summen natürlich – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“ Noch haben solche Gespräche nach seinen Angaben nicht stattgefunden. Dennoch ist die Stoßrichtung mittlerweile kaum zu übersehen.

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang eine vertragliche Besonderheit, die bislang vor allem als Problem für den FC Bayern betrachtet wurde. Als Musiala im Februar 2025 seinen Vertrag bis 2030 verlängerte, ließ er sich eine Ausstiegsklausel zusichern. Nach Informationen von Sky kann diese bereits im kommenden Sommer greifen. Frühere Medienberichte bezifferten die festgeschriebene Ablöse bis zum Sommer 2029 auf 175 Millionen Euro.

Lange wurde darüber diskutiert, welche Gefahr eine solche Klausel für den Rekordmeister darstellen könnte. Schließlich könnte Musiala den Verein bei einem entsprechenden Angebot auch gegen dessen Willen verlassen. Nun aber könnte sich die Perspektive umkehren. Denn was wäre, wenn Musiala angesichts des wachsenden öffentlichen Drucks tatsächlich über einen Abschied aus München nachdenken würde?

Er müsste zunächst einen Verein finden, der nicht nur an ihm interessiert wäre, sondern auch bereit, ein gewaltiges finanzielles Risiko einzugehen. Wer seine Ausstiegsklausel nutzen wollte, müsste schließlich eine Ablöse von weit über 100 Millionen Euro aufbringen. An dieser Stelle wird eine Aussage Rummenigges besonders brisant: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde. Das ist ein Problem“, erklärte der Aufsichtsrat.

Eine bemerkenswerte Einschätzung von einem Mann, der den internationalen Transfermarkt wie kaum ein anderer kennt. Rummenigges Botschaft lässt sich deshalb durchaus als Warnsignal für Musiala verstehen.

Zwar könnten die Bayern jederzeit auch einer Ablöse unterhalb der Ausstiegsklausel zustimmen. Doch dafür wäre wiederum das Einverständnis des Vereins notwendig. Solange kein Interessent gefunden wird und keine Einigung zustande kommt, bleibt Musiala an seinen bis 2030 laufenden Vertrag gebunden. Ausgerechnet jene Vertragskonstruktion, die ihm größtmögliche Unabhängigkeit verschaffen sollte, könnte ihm unter diesen Umständen also nur wenig helfen.

Musiala im goldenen Käfig?

Für den Nationalspieler ergibt sich daraus eine besondere Konstellation: Auf der einen Seite stehen die mächtigen Bayern-Bosse, die öffentlich immer deutlicher über seine sportliche Zukunft und die wirtschaftlichen Folgen nachdenken. Auf der anderen Seite verfügt Musiala über einen langfristigen, finanziell äußerst attraktiven Vertrag, dessen Konditionen nicht einfach einseitig verändert werden können. Ein goldener Käfig?

Wollten die Bayern tatsächlich eine Gehaltsanpassung erreichen, wären sie auf die Zustimmung des Spielers angewiesen. Musiala könnte sich auf seinen bestehenden Vertrag berufen. Allerdings müsste er dann möglicherweise weiterhin mit einer Vereinsführung zusammenarbeiten, die öffentlich Zweifel an der Angemessenheit seines Gehalts äußert. Eine schwierige Situation. Für beide Seiten, vor allem aber für den Spieler.

Zumal die öffentliche Geschlossenheit der Bayern-Spitze die Verhandlungsposition des Vereins zumindest psychologisch stärkt. Es gibt derzeit kaum Anzeichen dafür, dass sich Hoeneß, Rummenigge und Dreesen in dieser Frage auseinanderdividieren ließen.

Allerdings wäre es falsch, daraus bereits einen endgültigen Konflikt oder gar eine bevorstehende Trennung abzuleiten. Rummenigge betonte ausdrücklich, dass zunächst Musialas sportliche Entwicklung in den nächsten Wochen beobachtet werden solle. Alle Beteiligten haben ein Interesse daran, dass der Offensivspieler wieder seine frühere Klasse erreicht. Eine Chance für Musiala.

Sollte er wieder regelmäßig herausragende Leistungen zeigen, dürften sich viele der gegenwärtigen Diskussionen von selbst erledigen. Ein Musiala in Bestform wäre für den FC Bayern sportlich unverzichtbar und auf dem internationalen Transfermarkt weiterhin außerordentlich begehrt. Bis dahin aber befindet er sich in einer schwierigen Lage. Denn Hoeneß und Rummenigge haben in ihrer langen gemeinsamen Geschichte immer wieder bewiesen, wie hartnäckig sie werden können, wenn sie die Interessen des FC Bayern gefährdet sehen.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach