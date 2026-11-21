Die Situation um Jamal Musiala beschäftigt den FC Bayern weiterhin. Karl-Heinz Rummenigges jüngste Aussagen schlagen hohe Wellen. TV-Experte Dietmar Hamann stellt Mutmaßungen zu den Hintergründen an.

Erst Uli Hoeneß, dann Karl-Heinz Rummenigge: Die seitens der mächtigen Aufsichtsratsmitglieder des FC Bayern geäußerten Zweifel an Jamal Musiala sorgen weiter für Wirbel. TV-Experte Dietmar Hamann hat einen brisanten Verdacht zu den Hintergründen.

„Ich gehe davon aus, dass es vielleicht ein Krankheitsbild gibt, von dem die Öffentlichkeit noch nichts weiß, die Bayern aber schon“, sagte Hamann bei Sky als Reaktion auf Rummenigges Aussagen am Freitag am Rande des 1:1 der Münchner gegen den 1. FC Köln.

Dietmar Hamann äußert sich zur Causa Jamal Musiala Dietmar Hamann äußert sich zur Causa Jamal Musiala © IMAGO/DeFodi Images

Jamal Musiala? Rummenigge mit deutlichen Worten

Rummenigge hatte dabei gesagt: „Was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er auch hier im Stadion sehr oft gezeigt hat. (…) Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und der Agentur, weil dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar.“

Rummenigge könne sich zudem nicht vorstellen, „dass Jamal den Verein verlassen will oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde“. Alle seien daran interessiert, dass Musiala zurückkomme: „Aber was passiert, wenn das nicht der Fall ist? Dann müssen wir uns trotzdem über die Finanzen Gedanken machen.“

Hamann zeigte durchaus Verständnis für diese Sichtweise. „Er verdient ein hohes Gehalt, ein Verkauf ist momentan ausgeschlossen – wie er (Rummenigge, Anm. d. Red.) es auch sagt -, der Marktwert wird im Moment gegen null gehen, aufgrund der gesundheitlichen Probleme und aufgrund des Gehalts, das er bezieht“, bemerkte der frühere Bayern-Spieler.

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Hamann nimmt Musiala-Seite in die Pflicht

Zugleich nahm Hamann Musiala, der im Februar 2025 seinen aktuell bis 2030 laufenden Vertrag bei den Bayern unterschrieben hatte, und dessen Berater in die Pflicht: „Wenn du einen Vertrag unterschreibst und er ist ja einer der Bestverdiener beim FC Bayern, dann hast du eine Verantwortung dem Verein gegenüber. Wenn du dann eine Krankheit oder gesundheitliche Probleme hast, dann ist es auch deine Pflicht, die Gegenseite zu informieren.“

Die Gegenseite müsse daher auf den Verein zugehen, ergänzte Hamann: „Da geht es jetzt gar nicht um einen Gehaltsverzicht, sondern darum, darüber zu sprechen, dass man eine Lösung findet, wie man mit der Sache umgeht. Ich glaube, da sind die Bayern etwas enttäuscht, weil das noch nicht passiert ist von der Gegenseite. Deswegen im Moment die ganzen Aussagen der Bayern-Seite.“

Für Musiala selbst, dessen neurologische Probleme im Sommer bekannt wurden, nachdem in zwei Testspielen sogenannte Absencen aufgetreten waren, zeigte Hamann auch Mitgefühl: „Erstmal ist es tragisch für den Jungen. Nur: Der FC Bayern ist so gut vernetzt wie kein anderer, wenn es um Ärzte und um Betreuung geht, da gibt es keinen Besseren als die Bayern. Deswegen verstehe ich nicht, dass man da nicht den Weg gesucht hat, proaktiv zu sagen, lasst uns gemeinsam eine Lösung finden.“

Jamal Musiala feierte gegen Köln sein Comeback Jamal Musiala feierte gegen Köln sein Comeback © IMAGO/DeFodi Images

Musiala? „Das ist tragisch“

Das Verhältnis zwischen Klub und Spieler bezeichnete Hamann durch die jüngsten Aussagen als „wahrscheinlich angeknackst. Aber da sind sich die Bayern ja im Verein selbst nicht einig.“

Man könne nur hoffen, dass Musiala wieder zu alter Form zurückfindet: „Aber da scheinen ja große Zweifel zu bestehen. Für jeden jungen Menschen ist es tragisch und bei ihm natürlich als einem der talentiertesten Fußballer, die wir haben. Aber das ist das Leben, da steckt man nicht drin.“

Hamann ergänzte: „Der Druck auf ihn, der ist untragbar. Er hat die gesundheitlichen Geschichten im Hinterkopf. Wie will der Junge denn, selbst wenn er okay ist, Leistung bringen? Das ist ja fast unmöglich. Das ist eine Gemengelage, die für keinen gut ist. Es wird spannend und interessant sein, wie es da weitergeht.“

Musiala hat am Freitag als Einwechselspieler gegen Köln sein Comeback gefeiert. Ende September hatte sich der 23-Jährige bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen.

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