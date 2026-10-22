Jetzt ist auch El Malas Bruder eine Option

Durch die Ausfälle könnten Spieler aus der U21 eine Chance bekommen - und die Brüder Said und Malek El Mala erstmals gemeinsam auf dem Platz stehen.

René Wagner hat einen ersten gemeinsamen Auftritt von Said El Mala und seinem Bruder Malek in der Fußball-Bundesliga nicht ausgeschlossen. „Malek ist eine der Optionen aus der U21, auf die wir zurückgreifen könnten“, sagte der Trainer des 1. FC Köln vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER): „Aber wir diskutieren über alle, auch andere Spieler haben sich angeboten.“

Durch den langfristigen Ausfall von Thijs Dallinga (Kreuzbandriss) und den nach einer Oberschenkelverletzung erst wieder „teilintegrierten“ Ragnar Ache muss Wagner offensiv Alternativen finden. Neben Shootingstar Said El Mala hatte sich zuletzt auch der eineinhalb Jahre jüngere Malek empfohlen, der in den vergangenen beiden Spielen der U21 drei Tore erzielt hatte.

Gegen Schalke, eine Mannschaft, die „brutal gut in den Basics“ sei und „leidenschaftlich gemeinsam verteidigt“, wolle der Tabellenzwölfte den „Tacken mehr Leidenschaft zeigen“, sagte Wagner. Nach sieben von neun möglichen Punkten im heimischen Stadion sei das Ziel, zuhause ungeschlagen zu bleiben. „Das muss eine Macht für uns sein“, betonte der 38-Jährige: „Und das weiß die Mannschaft.“