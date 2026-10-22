Füllkrug? Thioune reagiert auf Klopps Aussagen

Der Werder-Stürmer führt die Torschützenliste der Bundesliga an, erhält er noch einmal eine Chance in der Nationalmannschaft?

Sechs Spiele, sechs Treffer, Platz eins in der Torschützenliste – nach dem starken Saisonstart von Niclas Füllkrug (33) bei Werder Bremen hat sich sein Trainer Daniel Thioune für eine Rückkehr des Angreifers in die Nationalmannschaft stark gemacht. Füllkrug gehöre „aktuell zu den besten deutschen Stürmern“, sagte Thioune am Donnerstag vor der Partie beim FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr): „Und dann spielt das Alter aus meiner Sicht auch keine Rolle.“

Damit reagierte Thioune auf Aussagen von Bundestrainer Jürgen Klopp, der sich am Mittwochabend bei DAZN zu Füllkrugs Chancen auf ein DFB-Comeback geäußert hatte.

Trainer Daniel Thioune und Niclas Füllkrug Trainer Daniel Thioune und Niclas Füllkrug © IMAGO/DeFodi Images

So beurteilt Thioune die Klopp-Aussagen

„Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen – aber er ist 33. Das ist nicht meine Schuld“, sagte Klopp mit einem Schmunzeln: „Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann das natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch, langfristig müssen wir mal sehen“. Allerdings habe auch Lionel Messi gezeigt, dass man mit fast 40 Jahren noch eine WM spielen kann.

Thioune fand Klopps Aussagen insgesamt „gut“, man müsse dem Bundestrainer „das Vertrauen schenken, dass er auch die richtige Entscheidung treffen wird“. Füllkrug sei auf jeden Fall bereit, zu helfen. „Wir wissen alle, dass Niclas Gewehr bei Fuß steht. Ich würde mich auch nicht darüber ärgern, wenn er bei der Nationalmannschaft nochmal seinen Platz findet, in welcher Rolle auch immer.“

Füllkrug hat in bisher 24 Länderspielen 14 Tore erzielt, zuletzt zählte er im September 2025 zum DFB-Kader.