Unions Lustrinelli: Aufwärtstrend „tut gut“

Die Köpenicker haben nach einem schwachen Saisonstart zuletzt gepunktet. Trainer Mauro Lustrinelli spürt im Training eine "gewisse Euphorie".

Abstiegsplatz 17, aber der Trend ist positiv: Union Berlin will nach vier Punkten aus den vergangenen zwei Spielen in der Fußball-Bundesliga nachlegen. „Die Stimmung ist schön, die Energie ist gut. Es tut gut. In jeder Arbeit brauchst du Erfolgserlebnisse“, sagte Trainer Mauro Lustrinelli vor der Partie beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr). Auch im Training gebe es „eine gewisse Euphorie“, das gebe „einen Schwung, um unser Spiel besser auf den Platz zu bringen.“

Die Köpenicker waren in den Partien gegen die SV Elversberg (1:0) und gegen Borussia Dortmund (0:0) zudem zweimal ohne Gegentor geblieben. Nun soll auch auswärts der erste Punkt für den Tabellen-17. her. „Ich will den Fokus auf das, was wir bis jetzt gut gemacht haben in den letzten Wochen, legen. Wir wollen in diese Richtung weitergehen“, sagte Lustrinelli.