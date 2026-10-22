HSV im Aufwind: „Ganz tolle Situation“

Merlin Polzin freut sich über die jüngsten Erfolge und die vielen Möglichkeiten in seinem Kader.

Drei Siege in Folge und kaum Personalprobleme: Beim Hamburger SV läuft es derzeit richtig rund. Vor dem wichtigen Gastspiel beim SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr/Sky) freut sich Trainer Merlin Polzin über den großen Konkurrenzkampf im Kader.

„Das ist eine ganz tolle Situation“, sagte Polzin, der beim Aufsteiger auch wieder auf Albert Sambi Lokonga und Bakery Jatta zurückgreifen könnte. Lediglich Kapitän Nicolai Remberg (Kreuzbandriss) und der gesperrte Mario Vuskovic fallen langfristig aus. „Der Konkurrenzkampf macht etwas mit der Mannschaft; er sorgt dafür, dass du besser trainieren musst, schärfer sein musst, um dir deine Spielzeit zu verdienen.“

Nach den zwei hochemotionalen Last-Minute-Siegen bei der TSG Hoffenheim und gegen den VfB Stuttgart bietet sich dem HSV am Wochenende die Chance, erstmals seit 17 Jahren eine Serie von vier Bundesligasiegen hintereinander zu schaffen. „Der Fokus ist voll auf der Schwere der Aufgabe, da freuen wir uns darauf“, sagte Polzin: „Fest steht, dass alle Bock haben.“