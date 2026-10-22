Stürmer Isac Lidberg leide an "muskulären Beschwerden", sagt Trainer Alexander Blessin.

Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Wie Trainer Alexander Blessin auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr) beim VfB Stuttgart bekannt gab, fällt auch Stürmer Isac Lidberg „mit muskulären Beschwerden“ aus. Der Schwede war am vergangenen Wochenende beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim in der 51. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Lidberg reiht sich damit in die lange Verletztenliste der punktlosen Gladbacher ein, in Stuttgart fehlen neun Profis. So muss unter anderem Kapitän Tim Kleindienst weiterhin aufgrund seines Muskelfaserrisses pausieren. Auch für Nicolas Kühn, Leihgabe von italienischen Erstligisten Como 1907, kommt das Spiel nach seinem Muskelbündelriss im linken Oberschenkel noch zu früh.

Auch Isac Lidberg fällt aus Auch Isac Lidberg fällt aus © IMAGO/STEINSIEK.CH

Gladbach droht Negativrekord

Der Borussia droht in Stuttgart ein alleiniger Bundesliga-Negativrekord, noch nie verlor eine Mannschaft die ersten sieben Spiele der Saison. „Wir müssen bereit sein, leiden, dagegenhalten“, sagte Blessin: „Wir können nur als Gemeinschaft bestehen. Das sind jetzt wieder schöne Plattitüden, aber das muss in jeden Kopf reingehen, dass wir Fehler auf dem Platz machen werden. Aber es geht darum, wie wir diese in der Gruppe dann auch versuchen zu löschen.“

Gegen die Schwaben, die unter der Woche beim 1:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid überzeugten, gehe „jeder davon aus, dass es ein klares Ergebnis wird. Aber da haben wir schon etwas dagegen“, sagte Blessin: „Wir müssen an unsere Grenzen gehen. Und dann haben wir eine Chance.“