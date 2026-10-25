"Jetzt haben die Bayern die Gelegenheit, das zu beweisen"

Der FC Bayern muss in Freiburg auf zahlreiche Schlüsselspieler verzichten. Neben Aleksandar Pavlovic fällt auch noch ein Youngster aus.

Die Personalsorgen beim FC Bayern werden immer größer. Im Auswärtsspiel beim SC Freiburg fallen nach Manuel Neuer, Luis Díaz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Minjae Kim auch Aleksandar Pavlovic und Bara Ndiaye aus.

Wie die Bayern vor Anpfiff bekanntgaben, kämpft Pavlovic mit leichten Wadenbeschwerden. Da auch Kimmich wegen eines Trauerfalls nicht zur Verfügung steht, wurden dem Youngster Ndiaye Chancen auf Einsatzminuten eingeräumt.

Aleksandar Pavlovic fällt aus Aleksandar Pavlovic fällt aus © IMAGO/DeFodi Images

Doch dieser musste sich einer Blinddarm-Operation unterziehen und fehlt den Münchnern daher ebenfalls. Damit fallen gleich sieben Spieler beim deutschen Rekordmeister aus.

FC Bayern: Danks setzt auf Bischof und Laimer

Zudem gab es unter der Woche große Aufregung um Trainer Vincent Kompany, der zusammenbrach und ins Krankenhaus musste. Der Belgier wird wohl einige Zeit fehlen.

Co-Trainer Aaron Danks, der Kompany vertritt, setzte daher im defensiven Mittelfeld auf Tom Bischof und Konrad Laimer.

SC Freiburg – FC Bayern: Die Aufstellungen

SC Freiburg: Backhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Osterhage – Beste, Yuito, Scherhant – Höler

Backhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Osterhage – Beste, Yuito, Scherhant – Höler FC Bayern: Urbig – Stanisic, Upamecano, Tah, Brown – Laimer, Bischof – Olise, Gnabry, Karl – Kane

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