Der FC Bayern erobert die Tabellenspitze zurück. Der ersatzgeschwächte Rekordmeister siegt beim SC Freiburg - ein Verteidiger stellt seine Offensivqualitäten unter Beweis. Spät wird es allerdings nochmal eng.

Hart umkämpfter Sieg unter erschwerten Voraussetzungen: Der FC Bayern hat sich zum Abschluss des siebten Spieltages durchaus knapp mit 3:1 (2:0) beim SC Freiburg durchgesetzt – allen Personalsorgen zum Trotz!

Innenverteidiger Dayot Upamecano traf nach einem spektakulären Solo und Zusammenspiel mit Landsmann Michael Olise in bester Stürmermanier zum 1:0 (16.) und erinnerte damit auch an Ex-Bayern-Verteidiger Lúcio, der einst selber gerne den Weg nach vorne gesucht hatte. Und auch beim Abschluss ließ Upamecano nichts anbrennen, guckte Freiburgs Mio Backhaus aus und verwandelte eiskalt ins rechte untere Eck.

Bayern bejubelt den erlösenden Treffer von Michael Olise Bayern bejubelt den erlösenden Treffer von Michael Olise © IMAGO/Jan Huebner

Urbig rettet stark – Olise macht den Deckel drauf

Den zweiten Treffer besorgte Serge Gnabry nach Vorlage von Sommerneuzugang Nathaniel Brown (42.). Durch ein Eigentor von Tom Bischof (82.) wurde es in der Schlussphase nochmal richtig eng, aber der Reihe nach.

Das vermeintliche 3:1 von Einwechselspieler Sacha Boey zählte nicht (88.), weil dieser in der Entstehung knapp im Abseits stand. In der Nachspielzeit zeigte Jonas Urbig dann noch eine starke Rettungstat (90.+1). Olise machte nach einem Patzer von Backhaus dann doch den Deckel drauf (90.+5).

„Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, was wir da wirklich geleistet haben. Nach der Woche, die wir erlebt haben, mit allen Hürden die wir zu überspringen hatten. Dann die Geschichte von Jo (Joshua Kimmich). Verletzung von Lucho (Luis Díaz). Vinnie (Vincent Kompany) dann am Freitag, diese Meldung, die uns alle extrem ins Mark getroffen hat“, schwärmte Sportvorstand Max Eberl nach Abpfiff bei DAZN.

DEINE MEINUNG

Eberl fügte hinzu: „Was die Mannschaft heute geleistet hat, was wir als Gruppe geleistet haben, der Trainerstaff drumherum, die ja dann auch plötzlich ihre Gallionsfigur verloren haben – das ist wirklich außergewöhnlich. Der Sieg bedeutet drei Punkte. Aber es ist ein viel größerer Sieg als nur drei Punkte.“

Große Personalsorgen beim FC Bayern

Die Bayern mussten am Sonntag neben Trainer Vincent Kompany (musste am Freitag nach einem Zusammenbruch ins Krankenhaus) auf gleich sieben (!) Spieler verzichten: Manuel Neuer, Luis Díaz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Minjae Kim, Aleksandar Pavlovic und Bara Ndiaye fielen allesamt aus.

An der Seitenlinie übernahm Co-Trainer Aaron Danks für Kompany – vor dem Spiel gab dieser auch ein Update zum Gesundheitszustand des Belgiers.

Bundesliga-Topspiel gegen den BVB steht an

Damit ziehen die Bayern in der aufgrund der besseren Tordifferenz wieder an Borussia Dortmund vorbei. Beide Teams haben 17 Zähler auf dem Konto. Am 31. Oktober kommt es dann im Topspiel zum direkten Aufeinandertreffen beider Spitzenteams.

Der SC Freiburg liegt mit 13 Punkten auf Platz drei.

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