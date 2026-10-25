Nach Kompany-Schock: Bayern gewinnt in Freiburg

Zwei Tage nach dem Zusammenbruch seines Cheftrainers fährt der Rekordmeister einen Sieg ein - und geht als Tabellenführer in den Klassiker.

Nach dem Schock um Cheftrainer Vincent Kompany hat der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Zwei Tage nach dessen Zusammenbruch am Trainingsplatz ließen die Münchner ihren belgischen Coach dank eines 3:1 (2:0)-Erfolgs beim SC Freiburg im Krankenbett jubeln. Der Titelverteidiger übernahm sechs Tage vor dem „Klassiker“ in der Liga Platz eins wieder vom Rivalen Borussia Dortmund.

Unter der Regie von Kompany-Vertreter Aaron Danks und ohne einige Stars sorgten Dayot Upamecano (16.), Serge Gnabry (42.) mit seinem 100. Bundesligator und Michael Olise (90.+5) immerhin sportlich für Erleichterung beim Doublegewinner. Für die stark in die Saison gestarteten Freiburger, die durch ein Eigentor von Tom Bischof (82.) verkürzt hatten, war es die erste Heimniederlage. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt der BVB zum Topspiel in die Allianz Arena, am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) gastiert im DFB-Pokal zunächst der 1. FC Magdeburg.

Kompany wird der Mannschaft auch dann noch fehlen, zunächst aber erst einmal die Daumen drücken: Am Montag könnte sein Starstürmer Harry Kane, der in Freiburg ohne Treffer blieb, in London erstmals den Ballon d’Or gewinnen.

Kompanys Rückkehr sei keine Frage „von Tagen, sondern von Wochen“, hatte Sportvorstand Max Eberl erklärt. Mindestens die anstehenden Partien gegen Magdeburg und Dortmund sowie das Champions-League-Spiel bei Atlético Madrid (3. November) werden in der Verantwortung der Assistenten um Danks liegen.

DEINE MEINUNG

Für die Mannschaft sei es „absolut keine einfache Situation“, sagte Jonathan Tah vor dem Spiel bei DAZN. In solchen Momenten sei es „ganz wichtig, zusammenzuhalten und noch enger zusammenzurücken als Team, als Klub“. Nach dem Remis im Königsklassen-Kracher gegen den FC Arsenal (2:2) unter der Woche begann der Rekordmeister ohne mehrere Leistungsträger: Kapitän Joshua Kimmich fehlte nach dem Trauerfall in seiner Familie weiterhin. Auch Manuel Neuer, Min-Jae Kim, Luis Díaz, Aleksandar Pavlovic und Jamal Musiala mussten passen. Die Binde übernahm Tah, auf der Sechs half Konrad Laimer aus.

Im Nieselregen von Freiburg fand der Rekordmeister mühsam in die Partie, bestrafte dann aber den Freiburger Mut. Nach eigener Balleroberung fand Upamecano auf dem Flügel Michael Olise, startete durch und lief nach dem Steilpass seines Kollegen gegen weit aufgerückte Gegner plötzlich allein aufs Tor zu: Der Innenverteidiger behielt in der ungewohnten Situation die Nerven.

Der starke Upamecano verhinderte dazu gegen Lucas Höler den Ausgleich. Die Bayern schalteten in der Offensive einen Gang höher, es entwickelte sich ein munteres Spiel. Die Schüsse von Olise (24.), Lennart Karl (25.) und Gnabry (28.) kamen zu ungenau. Dann hielt Mio Backhaus stark gegen Nathaniel Brown (34.). Gnabry erhöhte jedoch nach einem Pass von Brown.

Nach der Pause ließen es die Bayern etwas gemächlicher, aber weiter kontrolliert angehen. Kane (57.) vergab seine erste Torchance per Kopf. Backhaus verhinderte mit Paraden gegen den eingewechselten Ismael Saibari (62.) und Brown (69.) die Vorentscheidung. Bischofs verunglückter Klärungsversuch sorgte plötzlich doch noch einmal für Spannung in den Schlussminuten – Jonas Urbig hielt spät überragend (90.+1). Beim Schlusspunkt vertändelte Backhaus den Ball gegen Olise.