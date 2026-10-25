"Vielleicht ist es gut, dass sowas so einer Person passiert"

Vincent Kompany kann beim Auswärtsspiel in Freiburg nicht mitwirken. Der Trainer des FC Bayern erholt sich nach einem Zusammenbruch. Fans und Mitspieler zeigen sich einfühlsam.

Trainer Vincent Kompany fehlt dem FC Bayern beim Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg und wird von allen Seiten schmerzlich vermisst.

„Es ist keine einfache Situation. In solchen Momenten ist es noch wichtiger, zusammenzuhalten und noch enger zusammenzurücken als Team und Klub“, sagte Jonathan Tah vor Anpfiff bei DAZN.

Aaron Danks hat sich zum Gesundheitszustand von Vincent Kompany geäußert Aaron Danks hat sich zum Gesundheitszustand von Vincent Kompany geäußert © IMAGO/STEINSIEK.CH

Danks über Kompany: „Er fühlt sich wohl“

Co-Trainer Aaron Danks, der Kompany vertritt, gab ein Gesundheitsupdate: „Das Feedback ist im Moment sehr positiv. Er (Kompany) ist stabil, er fühlt sich wohl. Er fühlt sich jeden Tag etwas besser. Es laufen immer noch Tests, aber die Zeichen sind richtig positiv.“

Über Fußball habe er mit Kompany in den letzten Tagen bewusst nicht geredet: „Ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe mit ihm überhaupt nicht (über Fußball) gesprochen, ich habe ihn regenerieren und mit seiner Familie gelassen.“

FC Bayern: Fans wenden sich an Kompany

Die Fans des FC Bayern präsentierten zudem vor dem Anpfiff ein Banner. Darauf stand geschrieben: „Gute Besserung, Vincent. Wir stehen an deiner Seite.“ Kompany ist am Sonntag nicht anwesend, nachdem er am Freitag nach einem Zusammenbruch beim Training der Münchner Zweitvertretung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er fällt aller Voraussicht nach wochenlang aus.

Dieses Banner präsentierten die Fans des FC Bayern Dieses Banner präsentierten die Fans des FC Bayern © IMAGO/STEINSIEK.CH

Außerdem fehlen Joshua Kimmich (Trauerfall im engsten Familienkreis), Minjae Kim (muskuläre Verletzung), Manuel Neuer (anhaltende Sehnenreizung im Fuß), Luis Díaz (Muskelbündelriss) und Jamal Musiala (Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel) im Aufgebot des Rekordmeisters. Auch Aleksandar Pavlović (leichte Wadenbeschwerden) und Bara Ndiaye (Blinddarm-Operation) stehen nicht zur Verfügung, wie der FCB kurz vor der Partie mitteilte.

DEINE MEINUNG

„Es sind Dinge passiert, die sind wichtiger als der Fußball. Wir wollen heute zeigen, dass wir für die spielen, die nicht dabei sein können“, ergänzte Tah.

Julian Schuster wendet sich an Familie Kimmich

Freiburgs Trainer Julian Schuster sagte in Anbetracht des Trauerfalls in Kimmichs familiärem Umfeld: „Das nimmt man schon auch mit. Auf der einen Seite ist es mir wichtig, mein Beileid auszusprechen, was Familie Kimmich angeht.“

Und was Kompany betrifft? „Wenn es deinem Trainerkollegen nicht gut geht und er nicht an der Seitenlinie stehen kann, da fühlt man mit, wünscht natürlich nur das Beste und eine schnelle Genesung. Schnell, aber in Anführungszeichen, denn das Wichtigste ist, dass er und sein Umfeld ihm die Zeit geben, komplett gesund zu werden“, so Schuster.

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