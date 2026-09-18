RB Leipzig muss auf Marc Guiu verzichten

Sorgen in Leipzig. Marc Guiu war erst im Sommer nach Leipzig gewechselt. Jetzt fällt er verletzungsbedingt aus.

RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Angreifer Marc Guiu verzichten. Der 20-Jährige zog sich in dieser Woche im Training eine Muskelverletzung der linken hinteren Oberschenkelmuskulatur zu, wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte.

Guiu war am letzten Tag der Sommer-Transferperiode vom FC Chelsea nach Leipzig gewechselt. Wenige Tage später feierte der Spanier beim Bundesliga-Auswärtsspiel bei Werder Bremen sein Pflichtspieldebüt für die Leipziger. Beim anschließenden Champions-League-Auftritt bei Como 1907 stand Guiu erstmals in der Startelf.

Am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gastiert RB bei Bayer Leverkusen. Das bislang einzige Auswärtsspiel der Saison in Bremen (1:3) hat Leipzig verloren.

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