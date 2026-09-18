Mit Jamal Musiala! Die Startelf des FC Bayern

Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Union Berlin. Der Anstoß ist um 20.30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können. Die Aufstellungen sind da.

Der FC Bayern will sich die Tabellenspitze in der Bundesliga zurückerobern. Gelegenheit dazu haben die Münchener am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER), wenn Union Berlin in der Allianz Arena gastiert. Schiedsrichter der Begegnung ist Benjamin Brand.

So sehen sie die Bundesliga mit FC Bayern – Union Berlin heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Den Vorzug auf der Linksverteidigerposition erhält am Freitag Alphonso Davies vor Nathaniel Brown. Die Dreierreihe hinter Harry Kane bilden Michael Olise, Jamal Musiala und Luis Díaz. Auf der Doppelsechs starten wie gewohnt Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

Jamal Musiala steht in der Startelf Jamal Musiala steht in der Startelf © IMAGO/Jan Huebner

Im Vergleich zum 2:1 gegen die SV Elversberg nimmt Trainer Vincent Kompany insgesamt sogar sechs Änderungen vor. Manuel Neuer, Jonathan Tah, Davies, Kimmich, Musiala und Díaz rotieren in der Startelf. Für Jonas Urbig, Minjae Kim, Brown, Tom Bischof, Lennart Karl und Ismael Saibairi bleibt nur ein Bankplatz.

Konrad Laimer steht den Münchnern am Freitag nicht zur Verfügung. Der 29-Jährige hat sich eine kleine Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen. Das gab der Verein circa eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekannt.

FC Bayern – Union Berlin, die offiziellen Aufstellungen:

FC Bayern: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane

Union Berlin: Rönnow – Trimmel, Querfeld, Uduokhai, Rothe – Haberer, Khedira – Aebischer, Schäfer – Latte Lath, Jeong

DEINE MEINUNG

Neben der Vorbereitung auf das Heimspiel sorgten beim FCB zuletzt auch einige Themen abseits des Rasens für Gesprächsstoff. Unter der Woche verlängerte Sportdirektor Christoph Freund, und Kane winkt ein weiterer Meilenstein: Der Engländer steht nach 97 Bundesligaspielen bei 99 Treffern und könnte gegen die Eisernen die magische 100-Tore-Marke knacken.

Die Berliner hingegen stehen vor der schweren Aufgabe, gegen den Rekordmeister die Formkurve nach oben zu biegen. Mit einem Punkt und zehn Gegentoren nach drei Partien erlebten die Unioner ihren schlechtesten Saisonstart im Oberhaus der Vereinsgeschichte.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen FCU im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: FC Bayern München gegen 1. FC Union Berlin im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.