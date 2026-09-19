Borussia Dortmund erobert Tabellenspitze

Dank eines Treffers von Maximilian Beier erobert Borussia Dortmund die Tabellenführung. Deniz Undav agiert erneut unglücklich.

Borussia Dortmund ist neuer Tabellenführer der Bundesliga. Der BVB erkämpfte sich beim VfB Stuttgart einen 1:0-Arbeitssieg und grüßt während der Länderspielpause von der .

Zum Helden des Abends wurde ausgerechnet Maximilian Beier, der nach schöner Vorarbeit von Jobe Bellingham zum Sieg traf (70.). Damit zeigte der 23-Jährige eine starke Reaktion auf die enttäuschende Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele der Deutschen Nationalmannschaft.

Maximilian Beier traf für Borussia Dortmund Maximilian Beier traf für Borussia Dortmund © IMAGO/HMB-Media

Durch den Erfolg liegt der BVB nach dem vierten Spieltag jetzt mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze.

Die Dortmunder sind erstmals seit dem 33. Spieltag der Saison 2022/23 und damit erstmals nach 1212 Tagen wieder Erster in der Bundesliga. Erst zum vierten Mal in ihrer Bundesliga-Geschichte haben die Dortmunder die ersten vier Saisonspiele gewonnen.

Bundesliga: Undav frustriert ausgewechselt

Stuttgart kommt weiter nicht richtig in Fahrt. Aus den ersten vier Spielen holte der VfB lediglich drei Punkte, deutlich zu wenig für die gestiegenen Ansprüche des Champions-League-Teilnehmers. In der Tabelle sind die Stuttgarter nur 14.

Von den Schwaben kam über weite Strecken zu wenig. Erst nach dem Rückstand wachten die Stuttgarter auf. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.

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Deniz Undav vergab in Halbzeit eins die beste Chance. Der Stürmer scheiterte aber frei vor Gregor Kobel am BVB-Torhüter. Insgesamt erlebte er einen unglücklichen Abend. Nach 64 Minuten wurde er sichtlich frustriert ausgewechselt.

—mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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