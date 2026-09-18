FC Bayern: Eberl gibt Update bei Laimer

Der FC Bayern München muss gegen Union Berlin auf Konrad Laimer verzichten. Der Österreicher fällt kurzfristig aus. Auch für die Länderspielpause hat das Folgen.

Der FC Bayern München eröffnet gegen Union Berlin den vierten Spieltag der Bundesliga-Saison. Dabei müssen die Münchner kurzfristig auf Konrad Laimer verzichten.

Der 29-Jährige habe sich „eine kleine Verletzung im linken Adduktorenbereich zugezogen“ und stehe am Freitagabend deshalb nicht zur Verfügung, hieß es in einem Statement des Rekordmeisters.

Konrad Laimer fällt verletzt aus Konrad Laimer fällt verletzt aus © IMAGO/ANP

FC Bayern: Laimer fällt verletzt aus

Bayern-Coach Vincent Kompany sagte vor dem Anpfiff bei Sky: „Müssen wir schauen, wir haben die Info heute morgen bekommen.“

Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Spiel ein kleines Update inklusive leichter Entwarnung. „Es scheint nicht so schlimm zu sein. Nichts Schlimmes“, teilte er in der Mixed Zone mit.

Laimer reist nicht zur Nationalmannschaft

Wie der österreichische Fußballverband kurz darauf bekanntgab wird Laimer auch die ersten beiden Länderspiele mit der österreichischen Nationalmannschaft in der Nations League verpassen. „Konrad Laimer steht dem österreichischen Nationalteam für die ersten beiden Spiele der UEFA Nations League gegen Israel am 24. September und den Kosovo am 27. September nicht zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung: „Eine Rückkehr zum Nationalteam im weiteren Verlauf des Lehrgangs ist jedoch möglich. Laimer könnte für die beiden darauffolgenden Auswärtsspiele gegen Irland am 1. Oktober und den Kosovo am 4. Oktober zum Team stoßen.“

Laimers übliche Position auf der Rechtsverteidigerposition übernimmt am Freitag Josip Stanisic, der schon am vergangenen Wochenende gegen die SV Elversberg in der Startelf gestanden hatte. Laimer saß an der Kaiserlinde 90 Minuten auf der Bank.

Kompany rotiert im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen die SVE auf insgesamt sechs Positionen, unter anderem kehrt Jamal Musiala in die Startelf zurück.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach