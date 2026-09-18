FC Bayern wieder mit Musiala in der Startelf

Gegen Union Berlin fehlt von der Bestbesetzung nur der angeschlagene Konrad Laimer.

Der FC Bayern greift die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga mit der nahezu besten Aufstellung an. Dabei steht Jamal Musiala im Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (20.30 Uhr/Sky) zum zweiten Mal nacheinander in der Startelf. Einzige kleine Änderung: Josip Stanisic vertritt als Rechtsverteidiger den Österreicher Konrad Laimer, der sich nach Angaben der Münchner eine „kleinen Verletzung im linken Adduktorenbereich“ zugezogen hat.

Bei einem Sieg gegen die bislang sieglosen Köpenicker übernähme der deutsche Rekordmeister erstmals seit dem ersten Spieltag wieder die Tabellenspitze – wenn auch zunächst nur für eine Nacht: Tabellenführer SC Freiburg (9 Punkte/bei Eintracht Frankfurt), Borussia Dortmund (9 Punkte/beim VfB Stuttgart) und der FC Augsburg (7 Punkte/bei Werder Bremen) können am Samstag an den Bayern vorbeiziehen. – Die Aufstellung der FC Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane.