FC Bayern: Fans protestieren gegen Wiesn-Trikot

Der FC Bayern läuft gegen Union Berlin im neuen Wiesn-Trikot auf. Die Fans reagieren verärgert und protestieren.

Die Fans des FC Bayern haben am Freitagabend beim Bundesliga-Duell mit Union Berlin (Endstand: 7:0) gegen das neue Wiesn-Trikot der Münchner protestiert – und mal wieder ihren Unmut kundgetan.

„Die Clubfarben sind unantastbar“ stand auf einem rot-weißen Trikot in der Münchner Südkurve geschrieben. „Wir wollen rot-weiße Trikots“ war zudem aus dem Block zu hören.

So protestierten die Fans des FC Bayern gegen das aktuelle Wiesn-Trikot So protestierten die Fans des FC Bayern gegen das aktuelle Wiesn-Trikot © IMAGO/Matthias Koch

Stars des FC Bayern präsentieren sich in neuem Look

Hintergrund: Das Wiesn-Trikot der Bayern ist auffällig bunt – mit schwarzem Hintergrund. Anlässlich des Oktoberfests trug die Mannschaft von Vincent Kompany am Freitag das neue Jersey.

Bereits im Vorfeld sorgte das ausgefallene Design für Verwunderung und Diskussionen. Serge Gnabry gab sich im Busankunfts-Interview bei Sky diplomatisch: „Schaut gut aus. Sehr gewagt, aber ein gutes Trikot für heute.“

Ausgerechnet der Gegner aus Berlin lief am Freitagabend in roten Trikots auf. Es herrschte also durchaus Verwechslungsgefahr.

Schon in der Vergangenheit hatten die Fans des FC Bayern immer wieder protestiert – und sich für rot-weiße Trikots ausgesprochen.

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