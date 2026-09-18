Kane? „Immer wieder überrascht“

Harry Kane erreicht beim Duell des FC Bayern gegen Union Berlin einen Meilenstein. Den alten Rekord pulverisiert er förmlich.

Meilenstein und nächster Rekord für Harry Kane! Der Topstürmer des FC Bayern erzielte im Duell mit Union Berlin (7:0) sein 100. Tor für den Rekordmeister in der Bundesliga. Im weiteren Spielverlauf stellte er sein Torkonto sogar auf 101.

In der 39. Minute verwandelte Kane einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bayern. Zuvor war Michael Olise von Tom Rothe im Strafraum gefoult worden.

Harry Kane erzielte gegen Union Berlin sein 100. Bundesliga-Tor Harry Kane erzielte gegen Union Berlin sein 100. Bundesliga-Tor © IMAGO/HMB-Media

Rekord für Kane: „Natürlich eine tolle Statistik“

Kane brauchte für seinen Meilenstein 98 Einsätze in der Bundesliga. So schnell erreichte kein Spieler vor ihm die Marke. Den bisherigen Rekord von Dieter Müller, der 129 Spiele benötigt hatte, unterbot er deutlich.

Insgesamt erzielte Kane seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 in 154 Spielen für die Bayern 151 Tore. In der ewigen Torschützenliste des Rekordmeisters liegt der 33-Jährige damit schon jetzt auf dem siebten Rang. „Ich bin sehr stolz darauf. 100 Bundesliga-Tore zu erzielen, ist was Besonderes. In dieser kurzen Zeit, in der ich erst hier bin … ich habe jede einzelne Sekunde geliebt“, schwärmte Kane nach Abpfiff bei Sky. „Wenn ich mit solchen Spielern wie Michael, Lucho (Díaz) oder Jamal (Musiala) spiele, dann bekomme ich Chancen. So war es heute auch.“

Den zweiten Treffer von Kane hatte Olise mit einer butterweichen Flanke vorbereitet, auch Kanes Elfmeter holte der Franzose heraus. „Jetzt mehr Tore als Spiele zu haben… natürlich ist das eine tolle Statistik“, freute sich Bayerns Stürmer. „Da sind natürlich auch viele wichtige Tore drin gewesen.“

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Kompany schwärmt: „Das ist besonders, was er macht“

Die Zahlen von Kane wirken wie ein Rekord, der womöglich nie wieder gebrochen werden könnte. Bayern-Coach Vincent Kompany vermied es aber, von einem Rekord für die Ewigkeit zu sprechen: „Weiß ich nicht. Man wird immer wieder überrascht. Bei Harry bleibt es die gleiche Geschichte: Man spricht über seine Tore und alles was er gemacht hat“, erklärte der Belgier bei Sky. „Das bedeutet unheimlich viel für die Mannschaft und dann kommen noch diese Tore dazu. Das ist besonders, was er macht. Immer wieder auch.“

An Kanes Rekordabend hatte Musiala die Hausherren nach 18 Minuten mit einem Traumtor in Führung gebracht. Nach Kanes 2:0 legte Olise selbst zum 3:0 noch vor der Pause nach (43.). Nach der Pause schlug Kane dann erneut zu: Eine Flanke von Olise versenkte er mit dem Kopf zum 4:0 im Tor.

In der 77. Minute hatte Kane dann Feierabend. Serge Gnabry kam für ihn in die Partie und gab sein Comeback. Zu diesem Zeitpunkt stand es durch Tore von Olise (73./76.) und Joker Ismael Saibari schon 7:0.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)