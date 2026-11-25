Abdoulaye Fall bestreitet Vorwürfe des marokkanischen Verbandes. Das Urteil des CAS zum Skandalfinale schlägt weiter hohe Wellen.

Senegals Fußball-Verbandschef Abdoulaye Fall hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach er kurz vor dem jüngsten Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes CAS zum Skandalfinale im Afrika-Cup in Kontakt zu einem der Schiedsrichter gestanden habe. „Das ist absolut falsch. Ich habe keinerlei Austausch mit irgendeinem Mitglied des CAS gehabt“, sagte Fall dem Fernsehsender TFM. „Es hat mich überrascht und erstaunt, dass solche Anschuldigungen überhaupt erhoben werden konnten.“

Der marokkanische Fußballverband (FRMF) hatte nach dem Urteil vom Dienstag behauptet, es habe 48 Stunden vor der Entscheidung einen „Kontakt“ zwischen Fall und dem deutschen Schiedsrichter Ulrich Haas gegeben, einem der drei Mitglieder des CAS-Schiedsgerichts. Das Gremium hatte „einstimmig“ beschlossen, Senegal den Titel zuzuerkennen, und die Entscheidung der afrikanischen Konföderation CAF, Marokko zum Sieger zu erklären, rückgängig gemacht.

Senegal-Spieler verließen den Platz nach Elfmeterpfiff

Dem marokkanischen Verband steht die Möglichkeit offen, beim Schweizer Bundesgericht Berufung gegen die CAS-Entscheidung einzulegen. Dieses überprüft allerdings nicht die inhaltliche Richtigkeit des Urteils, sondern befasst sich ausschließlich mit Verfahrensfragen.

Im Januar hatte Senegal ein chaotisches Finale nach Verlängerung mit 1:0 gewonnen, nachdem senegalesische Spieler zuvor aufgrund einer umstrittenen Elfmeterentscheidung beim Stand von 0:0 zwischenzeitlich den Platz verlassen hatten. Im Anschluss an das Finale folgte eine lange juristische Aufarbeitung.