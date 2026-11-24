Der CAS revidiert das Urteil der Berufungskommission des Afrikanischen Fußballverbandes. Der ursprüngliche Champion erhält den Pokal zurück.

Nächste Wende im Streit um den Afrika-Cup: Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat dem sportlichen Sieger Senegal den Titel wieder zuerkannt und damit Marokko zum Verlierer erklärt. Das Urteil der drei zuständigen Richter sei „einstimmig“ gefallen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Mit dem Urteil revidierte der CAS die Entscheidung der Berufungskommission des Afrikanischen Fußballverbandes CAF aus dem März.

Diese hatte Senegal den 1:0-Erfolg im Finale in Marokkos Hauptstadt Rabat aberkannt und die Partie mit 3:0 für Gastgeber Marokko gewertet. Der senegalesische Verband war daraufhin vor den Sportgerichtshof gezogen. Auslöser des beispiellosen Rechtsstreits waren chaotische Szenen während des Finales vom 18. Januar. Marokko kann nun noch das Schweizer Bundesgericht anrufen. Dieses würde dann nicht über die Sache selbst entscheiden, sondern sich mit Verfahrensfragen beschäftigen.

Mané erhält Afrika Cup zurück

Nach diesem Urteil des CAS gewinnt auch ein vermeintlicher Zwischenfall im Vorfeld an Brisanz, den der marokkanische Verband gemeldet hatte. Laut einer Quelle aus dem Umfeld des marokkanischen Verbandes soll am Sonntag ein Telefongespräch zwischen einem der drei zuständigen CAS-Richter und dem senegalesischen Verbandspräsidenten Abdoulaye Fall stattgefunden haben. Sollte dieser Anruf tatsächlich stattgefunden haben, könnte dies die Unparteilichkeit dieses Schiedsrichters in Frage stellen.

Zahlreiche Spieler des Senegal um den ehemaligen Bayern-Star Sadio Mane hatten kurz vor Schluss aus Protest gegen einen umstrittenen Elfmeterpfiff für Marokko beim Stand von 0:0 zeitweise das Spielfeld verlassen. Auch einige senegalesische Anhänger versuchten, das Spielfeld zu stürmen. Das Spiel wurde daraufhin für fast 20 Minuten unterbrochen, bevor die Spieler Senegals zurückkehrten und das Spiel wieder aufgenommen werden konnte. Marokko vergab den Strafstoß, dank eines Treffers von Pape Gueye in der Verlängerung gewann Senegal am Ende mit 1:0.

Im März hob die Confederation of African Football (CAF) dann das Spielergebnis auf, daraufhin bezeichnete Senegals Fußballverband (FSF) die Entscheidung als den „offensichtlichsten administrativen Raub in der Geschichte unseres Sports“ und zog vor den CAS.