Nun könnte der Fall vor dem Schweizer Bundesgericht landen. Es geht auch um einen mutmaßlichen Kontakt mit einem CAS-Richter.

Marokko hat unmittelbar nach der Aberkennung des Titels beim Afrika-Cup rechtliche Schritte angekündigt. Der marokkanische Fußballverband FRMF will gegen das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS vorgehen, der dem sportlichen Sieger Senegal am Dienstag nur eine gute Stunde zuvor den Titel in zweiter Instanz wieder zugesprochen hatte. Marokko könnte nun vor das Schweizer Bundesgericht ziehen.

Der Verband kündigte an, „alle notwendigen Rechtswege zu beschreiten“, um die Entscheidung anzufechten. Zudem protestierte die FRMF gegen die Ablehnung ihres Antrags auf eine Verschiebung der Entscheidung.

Brahim Díaz verschoss im Afrika-Cup-Finale einen entscheidenden Elfmeter Brahim Díaz verschoss im Afrika-Cup-Finale einen entscheidenden Elfmeter © IMAGO/ABACAPRESS

In einer Mitteilung verwies der Verband auf einen angeblichen Kontakt zwischen dem deutschen CAS-Richter Ulrich Haas, einem der drei am Urteil beteiligten Richter, und dem senegalesischen Verbandspräsidenten Abdoulaye Fall 48 Stunden vor der Urteilsverkündung.

Senegal-Spieler verließen Platz nach Elfmeterpfiff

Das Schweizer Bundesgericht würde sich im Falle einer Anfechtung mit Verfahrensfragen beschäftigen, nicht aber mit der Sache selbst. Der CAS hatte mit seinem einstimmigen Urteil die Entscheidung der Berufungskommission des Afrikanischen Fußballverbandes CAF aus dem März revidiert und das sportliche Resultat des Endspiels bestätigt.

Senegal hatte das von chaotischen Szenen geprägte Finale am 18. Januar in Rabat mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen. Zahlreiche senegalesische Spieler hatten zuvor aus Protest gegen einen umstrittenen Elfmeterpfiff für Gastgeber Marokko zeitweise das Spielfeld verlassen.

Die CAF-Berufungskommission hatte die Partie nachträglich mit 3:0 für Marokko gewertet, woraufhin der senegalesische Verband vor den CAS gezogen war.