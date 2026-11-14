Seit mehr als zwei Jahren ist Christian Streich kein Trainer mehr. Mit seiner Entscheidung ist er zufrieden.

Christian Streich kann sich nicht vorstellen, wieder als Trainer einer Profimannschaft zu arbeiten. Das erklärte der ehemalige Freiburg-Coach am Samstag auf einer Konferenz an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

„Ich schaue die Spiele, dann sehe ich die Trainer und denke mir: Ich will nicht mehr hin“, sagte Streich in Köln und bekräftigte damit seine Aussage aus dem Sommer. Damals hatte er bereits in einem Interview mit dem kicker Zweifel an einer Rückkehr als Trainer in den Profifußball geäußert.

Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich © IMAGO/Kessler-Sportfotografie

Bereits in den vergangenen beiden Jahren in der Bundesliga spürte der 61-Jährige die Belastung: „Am Ende war ich sehr müde. Da ging es mir nicht gut.“ Weiter führte er aus, dass ihm die Energie gefehlt habe, sodass er „keine Freude mehr an diesem Beruf spüren konnte.“

Im Sommer 2024 beendete Christian Streich seine Karriere als Bundesliga-Trainer. Zuvor war er mehr als zwölf Jahre als Cheftrainer beim SC Freiburg tätig.