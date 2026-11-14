Das erste Spiel für Portugal nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo wird zum Fiasko. Die Portugiesen kassieren eine herbe Niederlage gegen Dänemark.

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo eine bittere Klatsche kassiert. Das Team von Trainer Jorge Jesus unterlag in der Nations League nach einer desaströsen Leistung 1:4 (0:1) gegen Dänemark.

Pierre-Emile Höjbjerg (43.) mit einem verwandelten Handelfmeter, Doppelpacker Rasmus Höjlund (50./57.) und Joachim Andersen (75.) fügten Portugal die erste Niederlage im laufenden Wettbewerb zu und verhinderten den vorzeitigen Gruppensieg des Heimteams. Bernardo Silva (90.+3) verkürzte spät.

Portugal kassierte eine harte Niederlage gegen Dänemark Portugal kassierte eine harte Niederlage gegen Dänemark © IMAGO/Ritzau Scanpix

Vor dem Spiel hatten sich Spieler und Fans vor Ronaldo verneigt. Seine ehemaligen Teamkollegen trugen beim Gang auf den Rasen allesamt das Trikot mit seinem Namen und der legendären 7 auf dem Rücken, die Anhänger in Braga präsentierten auf der Tribüne ein riesiges Banner mit dem Schriftzug „Obrigado, Capi7ao“ („Danke, Kapitän“). Nach der siebten Spielminute brach großer Applaus im Stadion aus.

Altstar Ronaldo, der nicht vor Ort war, hatte in der vergangenen Woche nach 146 Toren in 234 Länderspielen seinen Abschied verkündet. „Der Tag ist gekommen, an dem ich das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft zurückgeben muss. Ich habe es nie als ausschließlich meins empfunden“, sagte Ronaldo in einer Videobotschaft: „Es war keine einfache Entscheidung, denn es gibt Entscheidungen, die man nicht nur mit dem Kopf trifft. Man trifft sie auch mit dem Herzen.“

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Ronaldo trat nach Eklat zurück

Ronaldo hatte Ende September für einen Eklat gesorgt, nachdem er das Trainingslager der Portugiesen im Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorzeitig verlassen hatte. Anschließend warf der Angreifer von Al-Nassr dem Coach vor, sein Wort gebrochen zu haben, ihm Einsatzzeit zu gewähren.

Der Verband belegte Ronaldo deshalb mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro. Die Sanktion wurde rückwirkend ab dem 30. September verhängt und lief Ende Oktober aus. Ronaldo entschuldigte sich später bei Mitspielern und Fans, betonte zunächst aber, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Dann folgte die Kehrtwende.

Vor dem Spiel gegen Dänemark hatte der portugiesische Fußballverband (FPF) bekannt gegeben, dass die Nummer 7 zu Ehren des Europameisters von 2016 ein neues Design erhält. „Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer so besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht“, schrieb FPF: „Denn es gibt Geschichten, Erinnerungen, Erfolge und Emotionen, die für immer mit Cristiano Ronaldo verbunden bleiben werden.“ Zudem stand auf allen Trikots über dem jeweiligen Spielernamen „Por7ugal“.

Nach der deutlichen Niederlage der Portugiesen muss auch Deutschland weiter um den Klassenerhalt zittern: Die Mannschaft von Bundestrainer Jürgen Klopp, die am Montag (20.45 Uhr/DAZN) in Berlin gegen den Erzrivalen Niederlande um das Viertelfinale spielt, kann weiter zu den beiden schlechtesten Gruppendritten gehören, die um ihre Ligazugehörigkeit in den Playoffs kämpfen müssen.

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