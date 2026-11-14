„Obrigado, Capi7ao“: Portugal verneigt sich vor Ronaldo

Im Rahmen des Nations-League-Spiels gegen Dänemark steht der Superstar noch einmal im Mittelpunkt - obwohl er gar nicht vor Ort ist.

Spieler und Fans der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft haben sich vor dem Nations-League-Spiel gegen Dänemark vor dem kürzlich zurückgetretenen Cristiano Ronaldo verneigt. Seine ehemaligen Teamkollegen trugen beim Gang auf den Rasen allesamt das Trikot mit seinem Namen und der legendären 7 auf dem Rücken, die Anhänger in Braga präsentierten auf der Tribüne ein riesiges Banner mit dem Schriftzug „Obrigado, Capi7ao“ (Danke, Kapitän). Nach der siebten Spielminute brach großer Applaus im Stadion aus.

Der Altstar, der nicht vor Ort war, hatte in der vergangenen Woche nach 146 Toren in 234 Länderspielen seinen Abschied verkündet. „Der Tag ist gekommen, an dem ich das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft zurückgeben muss. Ich habe es nie als ausschließlich meins empfunden“, sagte Ronaldo in einer Videobotschaft: „Es war keine einfache Entscheidung, denn es gibt Entscheidungen, die man nicht nur mit dem Kopf trifft. Man trifft sie auch mit dem Herzen.“

Ronaldo hatte Ende September für einen Eklat gesorgt, nachdem er das Trainingslager der Portugiesen im Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorzeitig verlassen hatte. Anschließend warf der Angreifer von Al-Nassr dem Coach vor, sein Wort gebrochen zu haben, ihm Einsatzzeit zu gewähren.

Der Verband belegte Ronaldo deshalb mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro. Die Sanktion wurde rückwirkend ab dem 30. September verhängt und lief Ende Oktober aus. Ronaldo entschuldigte sich später bei Mitspielern und Fans, betonte zunächst aber, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Dann folgte die Kehrtwende.

DEINE MEINUNG

Vor dem Spiel gegen Dänemark hatte der portugiesische Fußballverband (FPF) bekannt gegeben, dass die Nummer 7 zu Ehren des Europameisters von 2016 ein neues Design erhält. „Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Bedeutung einer so besonderen Nummer zu verewigen und das Vermächtnis zu würdigen, für das sie steht“, schrieb FPF: „Denn es gibt Geschichten, Erinnerungen, Erfolge und Emotionen, die für immer mit Cristiano Ronaldo verbunden bleiben werden.“ Zudem stand auf allen Trikots über dem jeweiligen Spielernamen „Por7ugal“.