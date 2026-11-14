Der Star von Real Madrid kann beim letzten Spiel der Gruppenphase dabei sein. Sein Trainer setzt große Hoffnungen in ihn.

Frankreichs Nationaltrainer Zinédine Zidane kann im entscheidenden Gruppenspiel der Nations League gegen die Türkei wieder auf Torjäger und Kapitän Kylian Mbappé zurückgreifen. „Er wird morgen bei uns sein“, sagte Zidane am Samstag.

Real-Madrid-Star Mbappé hatte für das Spiel in Mailand gegen Italien am Donnerstag (1:3) wegen einer Oberschenkelverletzung passen müssen, am Freitag war der 27-Jährige wieder ins Training eingestiegen.

Frankreich kann wieder auf Kylian Mbappé zählen

Die Anwesenheit des besten Torschützen in der Geschichte von Les Bleus (107 Länderspiele, 67 Tore) verändere „alles“, sagte der frühere Weltfußballer Zidane.

Als Zweitplatzierter der Gruppe 1, punktgleich mit Italien, benötigt Frankreich ein Unentschieden gegen die Türkei, um sich für das Viertelfinale der Nations League zu qualifizieren.

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