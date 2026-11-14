Xavi schwärmt vom DFB-Team - und macht Kampfansage

Die Niederlande zerlegen Griechenland in der Nations League. Ein Mittelfeld-Duo sticht dabei besonders heraus und wird von der heimischen Presse gefeiert.

Die Niederlande haben die griechische Nationalmannschaft beim Nations-League-Gruppenspiel am Freitagabend mit 7:0 schier überrollt. Dabei leistete das Zusammenspiel des Mittelfeld-Duos Joey Veerman und Frenkie de Jong einen entscheidenden Beitrag.

Nationaltrainer Xavi und die niederländische Presse zeigten sich gleichermaßen begeistert von der starken Leistung der beiden Mittelfeldspieler, die er erstmals von Beginn an zusammen ran ließ.

Frenkie de Jong (l.) und Joey Veerman bildeten ein starkes Duo in der Oranje-Zentrale Frenkie de Jong (l.) und Joey Veerman bildeten ein starkes Duo in der Oranje-Zentrale © IMAGO/BSR Agency

„Der Aufbau war großartig, mit Frenkie, den Innenverteidigern und Joey“, schwärmte Xavi nach dem Spiel.

Niederländische Presse feiert das Duo de Jong/Veerman

Auch die niederländische Presse feierte das Oranje-Duo – beinahe sogar euphorischer als Dreierpacker Tijjani Reijnders. De Telegraaf stellte vor allem Xavis „genialen Schachzug“ heraus, de Jong und den Dortmunder Veerman als spielstarkes Duo im Mittelfeld aufzustellen.

„So entscheidend für das Spiel“, schrieb die Rundfunkanstalt NOS über die Bedeutung der beiden zentralen Mittelfeldspieler.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war das sichere Passspiel des Duos. NOS hob hervor, dass der Ball „flüssig an der Mittellinie von einem zum anderen“ lief.

Die niederländische Zeitung De Volkskrant bestätigte diesen Eindruck: „Die beiden hielten eine Art Kurs zum Thema ‚Den Ball in der Mannschaft halten‘ ab, mit klassischen Dreieckskombinationen, wobei sich Veerman durch einige meisterhafte Steilpässe auszeichnete, die ganz eindeutig seine (Xavis‘, Anm. d. Red.) Handschrift trugen.“

DEINE MEINUNG

Auch das Algemeen Dagblad schwärmte von der Aufgabenteilung des Duos: „De Jong ließ sich immer wieder weit nach vorne fallen, um den Ball zu holen und den Rhythmus des Spiels der Oranje zu bestimmen, während Veerman etwas weiter hinten im Mittelfeld die Pässe verteilte.“

Auch die Zahlen sprechen für Veerman

Die Statistiken aus dem Spiel gegen Griechenland bestätigen das von der niederländischen Presse gezeichnete Bild – insbesondere im Hinblick auf Veermans Leistung.

So kreierte der BVB-Profi NOS-Angaben zufolge zum zweiten Mal in diesem Jahr mindestens fünf Torchancen in einem Länderspiel – häufiger als alle anderen Nationalspieler zusammen. Zudem hatte er die meisten Ballkontakte (114), die meisten Pässe (95) und die meisten erfolgreichen Pässe (87).

Joey Veerman liefert auch für Borussia Dortmund regelmäßig starke Leistungen ab Joey Veerman liefert auch für Borussia Dortmund regelmäßig starke Leistungen ab © IMAGO/Team 2

Veerman auch beim BVB in Topform

Nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei Borussia Dortmund ist der Niederländer in bestechender Form. Als Sommer-Neuzugang hat er sich mittlerweile einen Stammplatz erarbeitet. Auch beim BVB überzeugt der 27-Jährige mit Spielintelligenz, Ruhe am Ball und Übersicht.

Am Montag treffen die Niederlande im letzten Nations-League-Gruppenspiel auf Deutschland (20.45 Uhr im LIVETICKER). Das DFB-Team von Jürgen Klopp braucht sich vor dem neuen Traum-Duo im Mittelfeld jedoch nicht zu fürchten.

Denn de Jong verletzte sich in Griechenland und wird Oranje gegen die deutsche Auswahl nicht zur Verfügung stehen. Veerman benötigt also einen anderen kongenialen Partner.

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